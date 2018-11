Dodaj v

Dalila Jakupović

23. november 2018 ob 10:34

Koper - MMC RTV SLO, STA

Seveda sem zadovoljna, ampak vedno je lahko bolje. Cilj je bil, da posežem med najboljših sto igralk. Potrebovala sem čas, da sem dozorela. Sploh se ne počutim kot 27-letnica, ampak kot 18-letnica. Trud se je poplačal.

Zdaj resnično delam kakovostno. Odločila sem se, da se osredotočim na cilje in da jih dosežem. Precej sem spremenila odnos do tenisa, do dogajanja na tekmah. Včasih sem se malce preveč jezila, danes sem bolj umirjena in osredotočena na žogo, na lopar in igrišče

Seveda bom igrala Pokal Fed, če bom le zdrava. Vedno rada igram za Slovenijo. To mi je nekaj posebnega. Z ekipo se dobro razumem, tudi s kapetanom Andrejem Kraševcem. Komaj čakam.

Najvišjeuvrščena Slovenka na lestvici WTA Dalila Jakupović je rekorderka med svetovno elito, saj je v enem letu napredovala za 170 mest. Članica teniškega kluba Luka Koper pravi, da bo naslednjo leto z veseljem igrala za Slovenijo v Pokalu Fed. Priprave na novo sezono bo začela te dni, prvi turnirji pa jo čakajo že konec leta. 30. decembra v Šenzenu, nato 7. januarja v Hobartu in sredi januarja že prvi grand slam sezone v Melbournu.

