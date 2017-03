Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Hokejisti Dallasa so zmagali v Washingtonu. Foto: Reuters T. J. Oshie je zadel drugi gol Washingtona, a za vrnitev je Capitalsom zmanjkalo sreče. Foto: Reuters Hokejisti Ottawe so dobili obračun z Bostonom. Foto: Reuters New York Rangersi so po podaljšku strli odpor Tampa Bayja. Foto: Reuters San Jose Sharksi so v gosteh premagali Winnipeg. Joe Thornton je na 900. tekmi za San Jose dosegel jubilejno 1.000. podajo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dallas prekinil niz zmag Washingtona

Ottawa dobila obračun z Bostonom

7. marec 2017 ob 08:43

Washington - MMC RTV SLO

Hokejisti Dallasa so v Ligi NHL premagali Washington (2:4) in tako prekinili niz domačih zmag Capitalsov, ki je trajal 15 tekem.

Gostje iz Teksasa so se v prvih dveh tretjinah znesli nad nasprotnikom in povedli s 3:0. Najprej je že v 2. minuti zadel Devin Shore, ki je iz bližine plošček strpal v mrežo, vodstvo Dallasa je v uvodnih minutah druge tretjine podvojil Radek Faksa, ki je izkoristil napako domače obrambe in zadel s strelom iz zapestja.

Na 3:0 je povišal Jason Spezza. 33-letni veteran, drugi izbor na naboru leta 2001, je z desne strani silovito sprožil in premagal nemočnega vratarja Bradna Holtbyja. V 36. minuti so gostitelji vendarle zatresli mrežo, Nicklas Backstrom je po podaji Kevina Shattenkirka podstavil palico in plošček preusmeril pod prečko.

T. J. Oshie je nato znižal zaostanek Washingtona na -1, ko je sredi zadnje tretjine zadel z bekhendom. Capitalsi so iskali izenačujoči zadetek, a je njihove upe po vrnitvi dobro minuto pred koncem s strelom v prazno mrežo dokončno pokopal Patrick Sharp.

Tekme 6. marca:

WASHINGTON - DALLAS 2:4

OTTAWA - BOSTON 4:2

TAMPA BAY - NY RANGERS * 0:1

WINNIPEG - SAN JOSE 2:3

* - po podaljšku

Vzhodna konferenca:

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 66 37 21 8 82 OTTAWA SENATORS 64 36 22 6 78 BOSTON BRUINS 66 34 26 6 74 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 65 44 14 7 95 COLUMBUS BLUE JACK. 64 41 17 6 88 PITTSBURGH PENGUINS 64 40 16 8 88 WILD CARD NEW YORK RANGERS 66 42 22 2 86 NEW YORK ISLANDERS 64 30 23 11 71 ------------------------------------ TORONTO MAPLE LEAFS 64 28 22 14 70 FLORIDA PANTHERS 64 29 24 11 69 TAMPA BAY LIGHTNING 65 30 26 9 69 PHILADELPHIA FLYERS 64 30 26 8 68 BUFFALO SABRES 66 27 27 12 66 CAROLINA HURICANES 62 26 26 10 62 NEW JERSEY DEVILS 65 25 28 12 62 DETROIT RED WINGS 63 25 27 11 61

Zahodna konferenca:

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To MINNESOTA WILD 63 42 15 6 90 CHICAGO BLACKHAWKS 65 42 18 5 89 NASHVILLE PREDATORS 65 32 24 9 73 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 65 39 19 7 85 EDMONTON OILERS 65 35 22 8 78 ANAHEIM DUCKS 65 33 22 10 76 WILD CARD CALGARY FLAMES 66 36 26 4 76 ST. LOUIS BLUES 64 32 27 5 69 ------------------------------------ LOS ANGELES KINGS 65 31 28 6 68 WINNIPEG JETS 67 30 31 6 66 DALLAS STARS 66 27 29 10 64 VANCOUVER CANUCKS 65 28 30 7 63 ARIZONA COYOTES 65 23 35 7 53 COLORADO AVALANCHE 64 17 44 3 37

Tekme 7. marca:

COLUMBUS - NEW JERSEY

BUFFALO - PHILADELPHIA

TORONTO - DETROIT

FLORIDA - NY RANGERS

MINNESOTA - ST. LOUIS

COLORADO - CAROLINA

EDMONTON - NY ISLANDERS

VANCOUVER - MONTREAL

ANAHEIM - NASHVILLE