Dallas za čisto desetko - devet podaj in 11 skokov Dončića

Košarkarji Dallasa so odpravili razglašeni Orlando s 101:76. V American Airlines Centru so se veselili že desete zaporedne zmage. Luka Dončić je prispeval 7 točk, 11 skokov in 9 podaj v 26 minutah.

Mavericksi so slabo začeli sezono (tri zmage in osem porazov), nato pa so nanizali 11 zmag na zadnjih 14 tekmah. Na domačem parketu so zadnjič klonili 2. novembra proti New Yorku, deset zmag zapored pa so zadnjič dosegli v sezoni 2007/08.

19-letni Dončić ni naravnal roke (2/11 iz igre, 0/5 za tri), a je sijajno razigral soigralce. Devet podaj je največ v letošnji sezoni. Bil je zelo zaslužen za odličen začetek drugega polčasa, ki je dokončno prevesil tehtnico na stran Mavericksov. Trener Rick Carlisle ga v zadnjih 15 minutah ni več poslal v igro in s tem je tudi izgubil možnost za prvi trojni dvojček.

Orlando brez pravega Vučevića nemočen

Harrison Barnes je bil najboljši strelec tekme z 19 točkami, zadel je pet trojk. Jalen Brunson je izvrstno nadomestil poškodovanega Dennisa Smitha v začetni peterki. V prvem polčasu je zadel vseh pet metov in končal s 17 točkami. Pri Orlandu se je zelo poznalo, da je center Nikola Vučević igral z zvitim gležnjem in bil daleč od prave forme (8 točk, 4/15 iz igre).

Brunson nezgrešljiv v prvem polčasu

Gostitelji so odlično začeli srečanje. Dončić je najprej zaposlil Brunsona, nato pa je povišal na 4:0. Wesley Matthews je bil natančen izza črte in po petih minutah so Mavsi povedli z 12:6. V 8. minuti je Brunson z dolgo podajo prek celega igrišča našel Dončića, ki je počakal, da je Jonathan Isaac skočil v zrak, nato pa zadel od table in dodal še prosti met za 17:11. Po prvi četrtini je imel Dallas pet točk naskoka (24:19).

Prednost Mavericksov se je v drugi četrtini še povečala. Brunson je do odmora zadel vseh pet metov iz igre. Razigral se je tudi Barnes, ki je zadel dve trojki v zadnjih dveh minutah prvega polčasa in Dallas je povedel z 52:40 ob odmoru. Donćić je v prvem delu dosegel 7 točk, iz igre je metal 2/9.

Dončić blestel v vlogi podajalca

Odločitev je padla takoj na začetku drugega polčasa, ko je Dončić najprej podal do Matthewsa, ki je zadel za tri točke. V naslednjih dveh akcijah je zaposlil še Barnesa in Brunsona, ki sta bila prav tako natančna izza črte. Tudi minuta odmora Steva Clifforda ni pomagala, Dončić je sijajno podal do Jordana, ki je zabil za 63:46. Gostje so delovali kot razbita vojska in po trojki Devina Harrisa ob koncu tretje četrtine je bila tekma odločena (75:53). V zadnji četrtini so bili na parketu rezervisti, Dončić v zadnjih 15 minutah ni več igral.

James dobil zadnji obračun z dolgoletnim prijateljem Wadom

Zelo napeta tekma je bila v Staples Centru, kjer so LA Lakersi premagali Miami s 108:105. Dwyane Wade (ob prihodu na parket je prejel stoječe ovacije s tribun) se je zadnjič srečal z dolgoletnim prijateljem LeBronom Jamesom, skupaj sta osvojila dva šampionska prstana (2012 in 2013). Po koncu sezone bo MVP finala leta 2006 končal bogato kariero.

James, ki bo 30. decembra dopolnil 34 let, je znova prevzel odgovornost na svoja široka ramena v zadnji četrtini. Vročica je imela šest točk naskoka (90:96), nato pa je novi kralj Staples Centra v zadnjih šestih minutah in pol dosegel 11 točk in zrežiral preobrat. Lakersi so z delnim izidom 13:2 prevzeli vodstvo. James je znova zelo slabo metal proste mete, a ključna dva je zadel 22 sekund pred koncem.

V zadnjem napadu Miamija je skušal Wade zadeti z osmih metrov prek Jamesa, a mu ni uspelo. Gostje so prišli do odbite žoge, vendar njihovemu najboljšemu strelcu Justisu Winslowu (6/10 za tri) iz zelo težkega položaja ni uspelo izsiliti podaljška. Po koncu tekme sta se James in Wade objela na parketu in si izmenjala dresa ob velikem navdušenju razprodane dvorane, kjer se je kar trlo zvezdnikov Hollywooda.

Wade po izmenjavi dresov komaj zadrževal solze

"Najino prijateljstvo zunaj parketa bo večno. Doživela sva nepozabne trenutke, tega nam nihče ne more vzeti. Privilegij je bil, da sem lahko igral z enim izmed najboljših košarkarjev vseh časov. Mislim, da bodo Lakersi z njim kmalu igrali v finalu Lige NBA," je bil čustven Wade, ki je komaj zadrževal solze.

Dragić po poškodbi še ni ujel pravega ritma

Goran Dragić, ki je v soboto počival proti LA Clippersom, je dosegel 7 točk v 18 minutah. V zadnji četrtini ni več igral. Manjkali so Hassan Whiteside, Wayne Ellington in Dion Waiters.

Se Ariza seli v Los Angeles?

Lakersi želijo izvesti menjavo igralcev s Phoenixom. Odlični obrambni igralec Trevor Ariza je velika želja Jezernikov, v Arizono pa naj bi se preselil Kentavious Caldwell-Pope. Vodstvi obeh klubov želijo vplesti še tretjega partnerja pri menjavi, saj želijo Sunsi še kakšen izbor na naboru, gradili bodo ekipo na dolgi rok. 33-letni Ariza je za Lakerse že igral v sezoni 2008/09, ko se je veselil naslova prvaka.

