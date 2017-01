Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Damir Markota

2. januar 2017 ob 10:02

Carigrad - MMC RTV SLO

Še nikoli nisem bil srečnejši, kot sem zdaj, ko sem čisto po naključju ostal živ. Z ženo sva bila namenjena v klub Reina, a zadnji trenutek sva se premislila in odšla v klub Anjelique.

Ne vem, če sta med sabo kluba oddaljena sto metrov. Še nikoli v življenju nisem bil bolj prestrašen. Panika je blag izraz, kako sva se z ženo počutila.

Bila sva na poti na silvestrovanje v Reino, a se prijatelj, ki tam dela, ni oglasil na telefon. Zato nisva šla notri. Deževalo je in sva stopila pod streho na avtobusni postaji. Nekaj časa sva počakala, ker pa se ni javil, sva odšla v ta Anjelique. Morda sva bila notri deset minut – težko je oceniti čas –, ko je didžej prekinil glasbo in začel govoriti v turščini. Nič nisem razumel, a videli smo, kako ljudje jokajo in tekajo na vse strani, da se je zgodilo nekaj hudega. Hitro je nato prišla informacija, da je v Reini eksplodirala bomba in je prišlo do streljanja. Takrat smo postali prestrašeni in panični. Sploh ne vem, kako bi opisal tiste občutke. Bilo nas je strah, obenem pa sem bil vesel, da sva živa.

Predtem sem slišal, da je lastnik obeh klubov isti. Nisem vedel, ali se bo napad nadaljeval. Gre za ulico v Carigradu, kjer se ves čas nekaj dogaja. Pretočnost ljudi je tu največja v mestu. Reina je najpopularnejši klub v Turčiji. Če ni notri politikov, bogatašev in vplivnih ljudi, so pa zagotovo tam njihovi otroci.

Okoli 5.00 ali 6.00 zjutraj smo zapustili hotel, v katerega smo se skrili. Bilo je grozno. Ljudje so v stiski padali na kolena, jokali … Notri je prišlo tudi nekaj ranjenih. Grozno.

Damir Markota, nekdanji košarkar Uniona Olimpije, ki z Jako Klobučarjem igra v Turčiji za Istanbul, je bil namenjen na silvestrovanje v klub Reina, kjer je terorist v strelskem pohodu ubil 39 ljudi. Nekdanji hrvaški reprezentant je za Jutranji list opisal pretresljivo izkušnjo, ko je bil le dobrih sto metrov oddaljen od kraja napada, čisto po naključju pa v Reino ni vstopil, ampak sta z ženo odšla v sosednji klub. Zaradi pogostih napadov je dodal, da ne ve, kako bo v prihodnosti, a če bo ostal do izteka pogodbe, skoraj zagotovo z njim v Carigradu ne bo več žene in sina. Vir: Jutranji list

