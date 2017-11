Damjan kot rezerva slovenske ekipe prišel v Ruko in zmagal!

Do točk še Semenič, Prevc in Bartol

26. november 2017 ob 13:17,

zadnji poseg: 26. november 2017 ob 17:48

Ruka - MMC RTV SLO

Smučarski skakalec Jernej Damjan je senzacionalno zmagal na drugi tekmi olimpijske sezone. V slovenski sedmerici za Ruko je zamenjal Timija Zajca in drugič v karieri skočil na najvišjo stopničko.

Drugo mesto je zasedel Norvežan Johann Andre Forfang, tretje Nemec Andreas Wellinger. 34-letni Ljubljančan je po Saporu januarja 2014 zmagal drugič v karieri in tekmo sedmič končal na odru za zmagovalce. To je 65. posamična zmaga slovenskih skakalcev. S prvimi stotimi točkami je v skupnem seštevku po dveh tekmah na drugem mestu. Pred njim je le Japonec Junširo Kobajaši, zmagovalec prve tekme, ki ima 26 točk več. Tokrat je bil deseti. Tekma je minila v konstantnih vetrovnih razmerah, kar je za Ruko nekaj precej nenavadnega.

V prvi seriji je Damjan skočil izvrstno. S številko 9 je pristal pri 140,0 m in ostal v vodstvu do konca, najbolj pa sta se mu približala Norvežana Robert Johansson in Daniel Andre Tande, ki sta z 1,5 m krajšima skokoma zaostala za 1,2 točke oziroma za 1,9 točke. Ob koncu serije sta imela precej težav lani najboljša skakalca svetovnega pokala Avstrijec Stefan Kraft in Poljak Kamil Stoch, bila sta le 26. in 27.

Poletje si je Damjan vzel zase

"Veliko let sem že v svetovnem pokalu in rekel sem si, da poleti moram nekaj spremeniti. V zadnjih letih so me vseskozi spremljale poškodbe in sem si ga zato vzel zase. Vseskozi sem sicer treniral, a ni bilo tekem in pritiska. Družina je bila na prvem mestu. Zdaj sem prišel spočit in željan skokov. Uživam v skokih. Najslabše je, ko se enkrat zasiči. Bistvo je, da res uživaš v skokih. Lačen skokov vedno bolje skačeš. Zdaj malce že pomislim o Pjongčangu, prejšnji teden, ko sem od doma gledal tekme, pa nisem. A grem z danes na jutri, je še veliko tekem do takrat, uživam vsak trenutek posebej," je povedal Damjan.

"Predvsem sem vesel Jernejeve zmage. Ta trenutek skače zelo sproščeno, vse mu gre. Zmagati v Ruki ni lahko. Čestital bi tudi ostalim trem, štirje v točkah, in to je to. Pred finalno serijo je bilo malo nervoze, tudi pri Jerneju, kolikor mi je povedal, a je opravil odlično. Super!" je dodal Goran Janus.

Damjan odgovoril na napad Forfanga

V finalu je najprej silovito napadel Kraft. Branilec zmage v skupnem seštevku je pristal pri 145,0 m, vendar je bil njegov zaostanek po polovici preizkušnje prevelik za kaj več kot končno 13. mesto. Markus Eisenbichler je Avstrijca izrinil s prvega mesta, ko je kot 15. po prvi seriji skočil 139,5 m. Dolgo je bil Nemec v vodstvu, napredoval je celo na peto mesto, a ga je prehitel Forfang, ki je bil po prvi seriji šesti.

Norvežan je napadel s 142,0 m. Za njim je najprej zaostal Wellinger, ki je bil dva metra krajši, nato pa še Poljak Dawid Kubacki, ki je bil na koncu osmi, Tande, ki je končal na četrtem mestu, in Johansson, ki je padel na sedmega. Pred Damjanom je bila težka naloga, a je vzdržal pritisk, še enkrat nastopil fantastično in s 142,0 m in dvema ocenama 19,5 in eno 19,0, ki so šle v seštevek, za 2,8 točke prehitel Forfanga.

V finalu še Semenič, Prevc in Bartol

Točke so osvojili še trije Slovenci. Prvič letos je to uspelo Anžetu Semeniču, ki je bil po prvi seriji 20. , v drugo pa je s skokom 135,5 m napredoval na 17. Peter Prevc, ki je bil odličen v poskusni seriji, ko je zaostal le za Junširom Kobajašijem, je napravil napako pri prvem poskusu, v finalu pa je skočil 136,0 m, kar je zadostovalo za 23. mesto. Drugič v karieri je točke osvojil Tilen Bartol, ki je bil tokrat 29., po prvi seriji je bil celo 15., a je v finalu napravil napako. Anže Lanišek in Robert Kranjec sta ostala brez točk. Kranjec je bil celo zadnji. Edini je skočil manj kot sto metrov. Jurij Tepeš je izpadel že v petkovih kvalifikacijah. V soboto je bila na Finskem ekipna tekma. Slovenija ni bila konkurenčna najboljšim in je zasedla peto mesto. Pred tednom dni je bila v Wisli šesta, a je v Ruki Poljska imela v seštevku en skok manj.

Damjan sploh ni član A-ekipe slovenske reprezentance, tako da ga Janus ni uvrstil med sedmerico za prvo tekmo v Wisli. Ves čas pa je na primer v moštvu Tepeš, ki je za obe posamični preizkušnji v olimpijski sezoni povsem razglašen obstal že v kvalifikacijah. Naslednji teden skakalce čakata dve posamični tekmi v Nižnem Tagilu. V ekipi za Rusijo bo Timi Zajc zamenjal Tepeša.

Končni vrstni red: daljave točke 1. J. DAMJAN SLO 140,0/142,0 301,4 2. J. A. FORFANG NOR 136,5/142,0 298,6 3. A. WELLINGER NEM 140,0/140,0 293,0 4. D. A. TANDE NOR 138,5/138,5 292,7 5. M. EISENBICH. NEM 134,5/139,5 284.3 6. R. FREITAG NEM 138,0/138,5 284,0 7. R. JOHANSSON NOR 138,5/135,5 283,1 8. D. KUBACKI POL 138,0/135,0 282,0 9. S. LEYHE NEM 136,5/135,5 281,1 10. J. KOBAJAŠI JAP 137,0/134,5 280,7 ... 17. A. SEMENIČ SLO 128,5/135,5 261,3 23. P. PREVC SLO 125,5/136,0 257,6 29. T. BARTOL SLO 132,5/104,5 208,6 ------------- brez finala: ------------ 36. A. LANIŠEK SLO 118,0 101,5 49. R. KRANJEC SLO 95,5 63,6

Po prvi seriji: daljave točke 1. J. DAMJAN SLO 140,0 148,2 2. R. JOHANSSON NOR 138,5 147,0 3. D. A. TANDE NOR 138,5 146,3 4. D. KUBACKI POL 138,0 146,1 5. A. WELLINGER NEM 140,0 146,0 6. J. A. FORFANG NOR 136,5 145,5 7. J. KOBAJAŠI JAP 137,0 142,3 . P. ŽYLA POL 138,0 142,3 9. S. LEYHE NEM 136,5 140,4 10. K. GEIGER NEM 134,5 138,7 ... 15. T. BARTOL SLO 132,5 134,2 21. A. SEMENIČ SLO 128,5 126,1 25. P. PREVC SLO 125,5 120,3 ------------- brez finala: ------------ 36. A. LANIŠEK SLO 118,0 101,5 49. R. KRANJEC SLO 95,5 63,6

SKUPNI VRSTNI RED Po 2. tekmi (od 23): 1. J. KOBAJAŠI JAP 126 točk 2. J. DAMJAN SLO 100 3. D. A. TANDE NOR 95 4. J. A. FORFANG NOR 93 5. K. STOCH POL 91 6. R. FREITAG NEM 90 7. A. WELLINGER NEM 89 8. S. KRAFT AVT 80 9. M. EISENBICHLER NEM 61 10. P. ŽYLA POL 60 ... 20. P. PREVC SLO 19 24. A. SEMENIČ SLO 14 26. T. BARTOL SLO 12

POKAL NARODOV Po 4. tekmi (od 31): 1. NORVEŠKA 1.084 točk 2. NEMČIJA 970 3. AVSTRIJA 784 4. POLJSKA 783 5. JAPONSKA 649 6. SLOVENIJA 495 7. ŠVICA 212 8. RUSIJA 107

Tilen Jamnik