Damjan ujel deseterico, Peter Prevc ostal brez finala

Tretja zmaga Wellingerja v karieri

3. december 2017 ob 15:44,

zadnji poseg: 3. december 2017 ob 18:21

Nižni Tagil - MMC RTV SLO

Nemški smučarski skakalci nadaljujejo izvrstne nastope. Na drugi tekmi v Nižnem Tagilu je zmagal Andreas Wellinger. Štirje Slovenci so osvojili točke. Najboljši je bil Jernej Damjan na desetem mestu.

34-letni Ljubljančan, ki je v Rusijo prišel na krilih zmage pred tednom dni v Ruki, je bil po prvi seriji 15., nato pa je pristal pri 130,0 m, sicer zaostal za tedaj vodilnim Danielom Andrejem Tandejem, ki je v finalu s 138,5 m s 17. mesta napredoval na peto, a vseeno pridobil pet mest. Anže Semenič, ki je v soboto z devetim mestom poskrbel za najboljšo uvrstitev v karieri, je bil na koncu 21. Po polovici preizkušnje je bil sicer mesto više. Drugič v karieri je točke za svetovni pokal osvojil Timi Zajc. Po izvrstnem drugem skoku v soboto je pridobil kar 15 mest in bil 12. Tudi tokrat je napredoval v finalu, s 27. je skočil na 22. mesto. Tretjič v tej sezoni se je med dobitnike točk uvrstil tudi Tilen Bartol, ki je bil 25.

Peter Prevc le na 40. mestu

Ostali trije Slovenci so razočarali. Ko je bila karavana svetovnega pokala nazadnje v Nižnem Tagilu, je Peter Prevc zmagal. Pred dvema letoma mu je v Rusiji to uspelo prvič v sezoni, ki jo je nato končal z osvojitvijo velikega kristalnega globusa. Tokrat je bil šele 40. Nazadnje je bil slabše uvrščen marca 2014 v Trondheimu, ko je bil šele 45. Nato je kar dve leti in pol na vsaki tekmi osvojil točke. Brez finala je lani ostal le v Engelbergu, ko je bil na drugi tekmi 33.

Goran Janus je pred odhodom v Nižni Tagil napovedal, da je to zadnja priložnost za Roberta Kranjca. Najizkušenejši slovenski skakalec se je sicer obakrat v Rusiji uvrstil na tekmo, a nadaljuje neprepričljive nastope. Tokrat je bil zadnji, 50. Še slabši je bil Anže Lanišek, ki je prav tako v krizi. Po izvrstnem skakanju na poletni veliki nagradi se v zimi ne znajde. Domžalčan, ki je v Nižnem Tagilu pred dvema letoma že končal na četrtem mestu, kar je izenačena njegova najboljša uvrstitev, je bil prekratek že v kvalifikacijah.

Tretja zmaga Wellingerja v karieri

Wellinger je bil najboljši že po prvi seriji, ko je pristal pri 132,0 m. Na stopničkah sta mu na koncu družbo delala rojak Richard Freitag, ki je zmagal v soboto, in najboljši skakalec lanske zime, Avstrijec Stefan Kraft. V finalu je bil izjemen napad Tandeja. Norvežana, ki je bil najboljši v kvalifikacijah, je s skokom 138,0 m premagal šele Freitag, ki je bil četrti po prvi seriji. Med njiju se je nato uvrstil Kraft in možnost je bila celo za trojno nemško zmago, a je Markus Eisenbichler, ki je bil v prvi seriji celo najdaljši, zaostal za Kraftom. Wellinger je zanesljivo zmago potrdil z dolžino 133,5 m. 22-letni Bavarec iz Ruhpoldinga je zmagal tretjič v karieri. Lani je bil najboljši v Willingenu, pred skoraj štirimi leti pa v Wisli.

Damjan še naprej želi biti sproščen

"Že ves konec tedna se na tej skakalnici malce lovim, ni tistih pravih občutkov, ki so v Ruki prišli kar sami. Tokrat sem nekako že sestavil dva solidna skoka, drugi je bil že kar dober. Sem zelo zadovoljen, da ohranjam stik z vrhom. Pričakovanja za naprej so popolnoma enaka tudi za naprej, kot so bili do zdaj. Ohranjati sproščenost in prave občutke, o katerih vseskozi govorimo. Ti zelo hitro lahko izginejo, rad pa bi, da so čim dlje vsaj približno tako dobri, kot so do zdaj," je po tekmi povedal Damjan.

"Težavni tekmi v Nižnjem Tagilu. Pohvalil bi Anžeta Semeniča in Jerneja Damjana za uvrstitvi med deseterico. To je bilo to. Skoki v nedeljo niso bili na najboljši ravni, z izjemo Jerneja v finalu. Ta drugi skok je bil precej boljši. Pri Petru ni bilo v nedeljo nič za videti. Tekma je mimo in nove priložnosti bodo naslednji teden," je dodal glavni trener Janus.

Naslednji teden se karavana seli v Nemčijo, kjer bosta ekipna in posamična tekma v Titisee-Neustadtu.

Končni vrstni red: daljave točke 1. A. WELLINGER NEM 132,0/133,5 275,7 2. R. FREITAG NEM 131,0/138,0 270,9 3. S. KRAFT AVT 128,0/133,5 263,5 4. M. EISENBICH. NEM 134,5/130,0 263,2 5. D. A. TANDE NOR 122,0/138,5 255,5 6. A. FANNEMEL NOR 130,0/132,0 251,0 7. K. STOCH POL 123,5/134,0 250.8 8. M. KOT POL 130,0/132,5 250,5 9. K. GEIGER NEM 126,5/131,5 250,0 10. J. DAMJAN SLO 123,0/130,0 245,5 ... 21. A. SEMENIČ SLO 120,5/126,0 225,3 22. T. ZAJC SLO 119,5/121,0 218,4 25. T. BARTOL SLO 119,5/121,0 214,6 ------------ brez finala: ------------- 40. P. PREVC SLO 117,5 98,5 50. R. KRANJEC SLO 107,5 81,9

Po prvi seriji: daljave točke 1. A. WELLINGER NEM 132,0 137,0 2. M. EISENBICH. NEM 134,5 134,7 3. S. KRAFT AVT 128,0 131,6 4. R. FREITAG NEM 131,0 128,9 5. M. KOT POL 130,0 127,8 6. K. GEIGER NEM 126,5 122,1 7. A. STJERNEN NOR 127,0 120,8 8. A. FANNEMEL NOR 130,0 120,6 9. K. STOCH POL 123,5 118.6 10. M. FETTNER AVT 124,5 118,0 ... 15. J. DAMJAN SLO 123,0 113,9 20. A. SEMENIČ SLO 120,5 108,4 26. T. BARTOL SLO 119,5 107,3 28. T. ZAJC SLO 119,5 105,7 40. P. PREVC SLO 117,5 98,5 50. R. KRANJEC SLO 107,5 81,9

SKUPNI VRSTNI RED Po 4. tekmi (od 23): 1. R. FREITAG NEM 270 toč 2. A. WELLINGER NEM 239 3. D. A. TANDE NOR 220 4. S. KRAFT AVT 190 5. J. A. FORFANG NOR 169 6. K. STOCH POL 143 7. J. DAMJAN SLO 139 8. M. EISENBICHLER NEM 129 9. D. KOBAJAŠI JAP 126 10. P. ŽYLA POL 101 ... 19. A. SEMENIČ SLO 53 24. P. PREVC SLO 39 26. T. ZAJC SLO 31 30. T. BARTOL SLO 18

Pokal narodov (6/31): 1. NEMČIJA 1.472 točk 2. NORVEŠKA 1.402 3. AVSTRIJA 986 4. POLJSKA 965 5. JAPONSKA 649 6. SLOVENIJA 630 7. ŠVICA 288 8. RUSIJA 114

Tilen Jamnik