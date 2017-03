Damjan upal na pošteno izbiro ekipe, a ostal brez sobotnega nastopa

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Peter Prevc je lani blestel v Planici, letos pa zasedel deseto mesto, kar je v skladu s celotno sezono. Foto: BoBo To je bilo nekaj povprečnega. Poskusni skok je bil že kar v redu, potem pa sem v prvi seriji skušal nekaj dodati in se ni izšlo. Domen Prevc



Jurij Tepeš je bil po dveh ponesrečenih poletih razočaran in zelo jezen. Foto: BoBo V prvi seriji sem imel težave pri doskoku, kjer sem izgubil veliko točk. Tega mi je zelo žal. Drugi skok je bil soliden in sem kar zadovoljen. Anže Semenič



24. marec 2017 ob 19:29

Planica - MMC RTV SLO

V skladu s celotno sezono so slovenski skakalci nastopili tudi na prvi tekmi v Planici. Po šestih zaporednih posamičnih zmagah pod Poncami je deseto mesto razočaranje, vendar trenutna realnost.

Že dolgo ni bila tako nizka najboljša slovenska uvrstitev na domači tekmi. Deseti bil Peter Prevc, ki je lani v Planici, ko je dvignil veliki kristalni globus in tretjič zapored tudi malega za seštevek poletov, dvakrat zmagal in bil enkrat drugi za Robertom Kranjcem. Tudi pred dvema letoma je bil prvi in drugi, pred tem pa je najstarejši izmed bratov Prevc zmagal na zadnji tekmi sezone, ki je bila na Bloudkovi velikanki.

"To je ogledalo cele sezone. Na desetem mestu sem v skupnem seštevku, deseti sem bil na tekmi. Poleti so bili solidni, a brez presežkov. Ravno te presežki so manjkali, da bi spodaj dodal deset ali več metrov. V zraku sem naredil napako," je povedal rekorder obeh največjih planiških skakalnic. Po nastopu ni bil jezen, pravi pa, da ga napake črvičijo, saj ne ve, kako bi jih odpravil: "Znova sem imel težave v letu. Ne dobim prave postavitve smuči. Malce se preveč obrnejo na rob. Vemo, da, če jih damo na rob, se zmanjša njihova površina. Če je manjša površina, je manjši upor. Tako nas fizika dobesedno prizemlji."

Tepeš: Kot vso sezono, brez idej

V finalu so skakali še 20. Domen Prevc, ki je odlično poletel v poskusni seriji, ko je bil najboljši, 21. Anže Semenič, 22. Jernej Damjan in 26. Jurij Tepeš. Tilen Bartol je ravno v prvi seriji tekme opravil najslabši polet letos v Planici, s čimer je ostal brez prvih točk. Po tekmi pa je bil zaradi napak, ki jih je delal, zelo jezen Tepeš: "Naredil sem dva zanič skoka. Imel sem smolo in slabo skakal, preprosto ni bil moj dan. Ne spomnim se, kdaj sem v Planici skakal tako slabo. Kljub temu, da je bila lanska sezona slabša od letošnje, je to kar manjša katastrofa."

"Na petkovih tekmah v Planici vedno piha malce v hrbet. Imeli smo nekaj smole, saj je na začetku pihalo navzgor in smo ob koncu potem imeli slabše pogoje. Z vetrom v hrbet se ne počutim močnega, sploh, če skačem tako slabo, kot skačem zadnjo tretjino sezone. Z vzgornikom še lahko konkuriram, z vetrom v hrbet pa ne. Jezen sem nase in na vse skupaj. Ta dva poleta sta bila v skladu cele sezone. Brez ideje," je dodal dvakratni zmagovalec tekem v Planici, ki ima že celo zimo težave z zdravjem, kar mu je, kot pravi, pobralo kar precej energije.

Janus z nastopi ni zadovoljen

"V prvi seriji smo, po domače povedno, "ga biksali". Tudi niso bili dobri pogoji, toda to ni razlogi. Delali smo napake, konkurenca pa je skakala dobro. Na treningih in kvalifikacijah smo skakali v redu, potem pa malo slabše, kot to delamo vso sezono. Nisem zadovoljen. V vseh teh letih smo bili navajeni stopničk in na to smo tudi šli, toda deseto mesto je nekako realno," je petkov dan opisal Goran Janus.

Izbira za ekipno tekmo Semenič ali Damjan

Tekma je bila tudi kvalifikacija za štiri mesta v ekipi na moštveni preizkušnji. Janus je določil, da bo najprej skakal Semenič, potem Domen Prevc, zaključila pa bosta Tepeš in Peter Prevc. Kar nekaj je bilo govora o izbiri, saj naj bi vso sezono skakali najboljši štirje na tekmi. Na koncu je bil Damjan četrti najboljši Slovenec, a je izgubil interni boj s Semeničem, ki je bil mesto boljši in bo tretjič zapored skakal v Planici na ekipni tekmi. Lani je bila Slovenija druga, pred dvema letoma pa je zmagala. Poleg Petra Prevca, Tepeša in Semeniča je bil obakrat v moštvu še Kranjec.

"Goran se bo odločil, a mislim, da bo dal mene ven. Sicer si tega ne želim in bi vse naredil, da bi lahko skakal za ekipo, saj vem, da imam še marsikaj za pokazat," so bile besede Tepeša po neuspelih poletih, Damjan pa je le dejal: "Samo to bom rekel, upam, da bo izbira, tako kot že vso sezono, pravična." Za Janusa dileme ni bilo: "Odločitev je bila jasna. Med deseterico so v seštevku poletov Peter, Domen in Jurij. Izbira je bila med Anžetom in Jernejem, Semenič je bil boljši in je v ekipi." Janus drugega ni želel komentirati, povedal je le, da je Damjan na izbiro dejal "hvala". Cilj na ekipni tekmi je oder za zmagovalce.

Kraft mora v nedeljo le še potrditi skupno zmago

Avstrijec Stefan Kraft je v petek z zmago, ko je edini dvakrat presegel 240 m, skoraj že odločil boj za veliki kristalni globus. V skupnem seštevku ima zdaj 86 točk naskoka pred Kamilom Stochom. "Res sem v zelo dobrem položaju. Oba poleta sta bila izvrstna. Tudi v poskusni seriji mi je uspel dober skok. Vse gre po načrtu in res sem se zabaval. Skušal sem uživati in res je bilo sijajno. V četrtek mi ni šlo po načrtu, a smo analizirali in popravili stvari," je povedal dvakratni svetovni prvak, ki je imel na stopničkah nemško družbo, Andreasa Wellingerja in Markusa Eisenbichlerja.

