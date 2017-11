Damjanova sproščenost smerokaz za druge slovenske skakalce

Po presenetljivi zmagi Jerneja Damjana na Finskem

27. november 2017 ob 09:45

Ruka - MMC RTV SLO

Tako kot pred tednom dni po slabem uvodu slovenskih smučarskih skakalcev v olimpijsko sezono še ni bil čas za preplah, tudi po zmagi, sicer že 45. pod vodstvom Gorana Janusa, še ni čas za evforijo. Bo pa zmaga Jerneja Damjana prinesla prepotrebno mirnost.

Vsaj tako živčno, kot je bilo pričakovanje zadnjega skoka na tekmi v slovenski reprezentanci, Jernej Damjan je vodil že po prvi seriji, je bilo ob zelo izenačeni konkurenci živčno tudi čakanje na končne rezultate. Veselje je bilo veliko in iskreno, Damjan pa je v izteku tekmo končal na ramenih moštvenih kolegov. Kako je zadnji skok po vodstvu po prvi seriji pričakoval 34-letnik? "Enkrat sem s tega mesta pristal na drugem mestu, v bistvu dvakrat, če štejemo še poletno veliko nagrado. Še nikoli pa nisem zmagal. Rekel sem si, po domače povedano, 'kaj čmo', še en skok. Treba se je sprostiti in čim bolj uživati v samem skoku."

Trener Goran Janus je že pred sezono naredil načrt, kako do novoletne turneje preizkusiti čim več skakalcev. Ob tem, ko ni želel tvegati z najmlajšim Timijem Zajcem, ki se v karavano vrača za naslednje tekme v Nižnem Tagilu, je v dogovoru s trenerjem B-reprezentance za tekmi v Ruki vpoklical Damjana in dobil ravno to, kar je pogrešal v reprezentanci – sproščenost. "Zelo sem vesel Jernejeve zmage. Ta trenutek skače res sproščeno, vse mu gre. Zmagati v Ruki ni lahko. Malo nervoze je bilo, vendar je opravil odlično. Res super."

Recept, s katerim je na severu Finske skakal Damjan, bodo skušali prevzeti tudi drugi v reprezentanci. Peter Prevc je bil ves konec tedna in še v poizkusni seriji korak pred Damjanom. S serijo skokov ob bok najboljšim je vlival optimizem, a na tekmi znova zaostal za pričakovanji na 23. mestu. In s kakšnim receptom se je letošnje sezone lotil Jernej Damjan? "Dolgo sem že v svetovnem pokalu, ampak pred letošnjo sezono sem si rekel, da je treba nekaj spremeniti. V zadnjih sezonah so me vedno spremljale neke poškodbe, tako da sem si poletje vzel zase. Sem vseskozi treniral, vendar ni bilo nobenih tekem, nobenega pritiska. Na prvem mestu je bila družina. Zdaj sem željan skokov, sproščen in res uživam v tem. Najslabše je, ko si enkrat zasičen. Ko si lačen skokov, vedno bolje skačeš."

Slovenski skakalci so željni dokazovanja. Morda je pri članih A-reprezentance želja po rezultatski potrditvi celo prevelika in morda bo tudi zaradi uspeha Jerneja Damjana, ki bo v Rusijo odpotoval kot drugi v skupnem seštevku svetovnega pokala, nadaljevanje sezone lažje. Ali misli Jerneja Damjana ob zmagi v Ruki že uhajajo tudi k OI? "Zdaj malo že. Prejšnji teden sem bil še doma, vse skupaj sem si ogledal na televiziji ... Ampak pustimo zdaj to. Pred nami je še toliko tekem. Razmišljam z danes na jutri in raje uživam vsak trenutek posebej."

Priložnosti za dokazovanje bo še veliko, nekaj prepotrebne mirnosti je nedeljska zmaga zanesljivo prinesla, in če bo slovenska reprezentanca v celoti tudi na naslednji postaji svetovnega pokala naredila še korak naprej, bo rasla samozavest z njo pa tudi rezultati za novo uspešno sezono slovenskih skakalcev.

Iz Ruke, Boštjan Reberšak