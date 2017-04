Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Do mišic in dobre pripravljenosti brez prepovedanih poživil! Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dan čistega športa priložnost, da spet rečemo "NE" dopingu

Lani se je "praznovanju" pridružila tudi Slovenija

10. april 2017 ob 14:52

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

10. april je dan čistega športa, ki je namenjen promociji boja proti dopingu in širitvi ideje o čistem športu.

Pobudo za "Play True Day" je v letu 2014 dalo 17 južnoameriških držav, ki so v sodelovanju s Svetovno protidopinško agencijo želele športno in širšo javnost seznaniti z bojem proti dopingu.

Namen tega dne je preko preventivnih aktivnosti seznaniti športnike, športno in splošno javnost s svetovnim bojem proti dopingu. Kampanji se vsako leto pridruži več organizacij - v letošnjem letu bo Play True Day v organizaciji nacionalnih protidopinških organizacij potekal v sedmih evropskih državah (Avstriji, Estoniji, Latviji, Hrvaški, Romuniji, Malti in Sloveniji), 17 državah karibske regionalne protidopinške organizacije, treh državah južnoameriške regionalne protidopinške organizacije ter v eni državi Srednje Amerike (Kostarika) in Afrike (Tunizija). Kampanjo je podprla tudi Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB).

V letu 2016 se je, v sklopu projekta Erasmus+, praznovanju Dneva čistega športa pridružila tudi Slovenija. Na ta dan in v tednu pred in po 10. aprilu so tako Slovenska protidopinška organizacija (Sloado) in nekatere nacionalne panožne športne zveze in društva izvedle številne preventivne aktivnosti ter tako poizkušale dvigniti raven zavedanja o nevarnostih dopinga v Sloveniji in drugod po Evropi.

18. člen Svetovnega protidopinškega kodeksa od podpisnic Kodeksa zahteva organizacijo in izvedbo izobraževalnih, informativnih in preventivnih programov za čist šport, v katero mora biti vključenih čim več ljudi. Še posebno izpostavljena skupina so športniki, katerih temeljna pravica je, da so informirani in ozaveščeni o nevarnostih dopinga.

