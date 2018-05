Danci ukrotili "severne medvede"; 13 golov ZDA

Francija premagala Avstrijo

11. maj 2018 ob 16:15,

zadnji poseg: 11. maj 2018 ob 22:46

Köbenhavn/Herning - MMC RTV SLO

Hokejisti Danske so na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Herningu s 3:0 ugnali Norveško za tretjo zmago na prvenstvu, medtem ko so "severni medvedi" doživeli četrti poraz.

Danski junak je bil Nicklas Jensen, ki je dosegel dva gola. Jensen je prvi gol dosegel v 20. minuti, ko je ob prednosti igralca več s strelom od daleč za vratnico matiral vratarja Henrika Haukelanda.

Jensen je nato v 27. minuti iz tako rekoč identične akcije povišal na 2:0, malo pozneje (34.) pa je izid tekme postavil Frederik Storm, prav tako ob številčni prednosti. Razmerje strelov je bilo 25:21 za Dansko.

V skupini A je Francija s 5:2 porazila Avstrijo, ki jo tako čaka boj za obstanek med elito.

ZDA dosegle 13 golov Južni Koreji

V večernih tekmah je Češka s 3:0 premagala Belorusijo, vsi trije goli so padli že v prvi tretjini, medtem ko so ZDA z zmago 13:1 do vrha napolnile mrežo Južne Koreje.

SKUPINA A, Köbenhavn, 5. krog

FRANCIJA - AVSTRIJA

5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Fleury 10., 35., Treille 14., 42., Da Costa 38.; Hundertpfund 4., Raffl 32.



BELORUSIJA - ČEŠKA

0:3 (0:3, 0:0, 0:0)

Šulak 9., Horak 16., Repik 19.



Sobota ob 12.15:

SLOVAŠKA - ŠVEDSKA



Ob 20.15:

RUSIJA - ŠVICA

Lestvica: * x ŠVEDSKA 4 4 0 0 0 12 RUSIJA 4 3 0 1 0 10 ŠVICA 4 2 1 1 0 9 ČEŠKA 5 1 3 0 1 9 -------------------------------------- SLOVAŠKA 4 2 0 1 1 7 FRANCIJA 5 2 0 0 3 6 AVSTRIJA 5 0 0 1 4 1 BELORUSIJA 5 0 0 0 5 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

SKUPINA B, Herning, 5. krog

DANSKA - NORVEŠKA

3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Jensen 20., 27., Storm 34.

ZDA - JUŽNA KOREJA

13:1 (4:1, 4:0, 5:0)

Lee 9., Kane 13., 29., McAvoy 14., 20., Ryan 24., 52., Coleman 28., Atkinson 33., 47., Thompson 46., Pionk 50., Milano 59.; Ahn 6.

Sobota ob 12.15:

LATVIJA - NEMČIJA



Ob 20.15:

KANADA - FINSKA

Lestvica: * x ZDA 5 3 2 0 0 13 KANADA 4 3 0 1 0 10 FINSKA 4 4 0 0 1 9 DANSKA 5 2 1 0 2 8 -------------------------------------- LATVIJA 4 1 1 1 1 6 NEMČIJA 4 1 0 2 1 5 NORVEŠKA 5 0 1 1 3 3 JUŽNA KOREJA 5 0 0 0 5 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

T. O., A. V.