Danci zaradi spora v Ligo narodov tudi z igralci futsala

Zaenkrat obe strani na svojih okopih

5. september 2018 ob 10:50

Z nogometaši iz tretje in četrte lige ter celo igralci futsala bo Danska, kot vse kaže, odigrala uvodno tekmo Lige narodov proti Walesu v nedeljo.

Najboljši danski nogometaši so zavrnili podpis nove pogodbe z nacionalno zvezo zaradi spora glede marketinških pravic. 24-članska zasedba bo tako na prijateljski tekmi proti Slovaški in nato na obračunu Lige narodov proti Walesu brez igralcev iz tujine ter prve in druge lige.

Osem nogometašev bo iz tretje lige. Vpoklicani so igralci iz četrte lige ter pet igralcev futsalske reprezentance. Selektor Age Hareide in pomočnik Jon Dahl Tomasson ne bosta vodila ekipe, ampak bo na klopi začasno John Jensen. Danska nogometna zveza se je odločila, da Hareideja ne vrže v ogenj, saj bodo nastopili nogometaši, ki jih sam ni izbral.

Danski nogometaši so predlagali, da prihajajoči tekmi odigrajo po prejšnji pogodbi, a jih je krovna zveza zavrnila. "Ponujamo zvezi dogovor. Podaljšajmo staro pogodbo še za dve tekmi in bomo odpotovali na Slovaško. Rešimo ugled danskega nogometa. Želimo si igrati. Najbolje, da stvari rešimo čim prej, da ne bodo rane še bolj globoke," je povedal prvi danski zvezdnik, vezist Tottenhama, Christian Eriksen.

Danska zveza se zaveda, da si bojkota tekme ne sme privoščiti. Lani tekme ni odigrala ženska reprezentanca, ker se ni strinjala s pogoji zaposlovanja. Uefa je danski zvezi zagrozila, da bo reprezentanco vrgla iz vseh evropskih tekmovanj, če se bo zadeva ponovila. Tako so bili Danci prisiljeni sestaviti kakršno koli ekipo.

Bo prišlo do dogovora v zadnjem trenutku?

Danci so se na svetovnem prvenstvu v Rusiji uvrstili v osmino finala, kjer jih je po streljanju enajstmetrovk izločila Hrvaška.

