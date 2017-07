Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Neymarjevi soigralci si močno želijo, da Brazilec ostane v moštvu in da se ne preseli k Paris St. Germainu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Danes el clasico, a brez pravega naboja in brez Cristiana Ronalda

Neymarjevi soigralci želijo, da Brazilec ostane v moštvu

29. julij 2017 ob 08:30

Miami - MMC RTV SLO/STA

Miamiju se bosta danes pomerila Real in Barcelona, pred vedno vročim obračunom pa je še naprej v središču pozornosti brazilski nogometaš Neymar in njegova morebitna selitev v Pariz.

Soigralci zvezdnika Barcelone so ga po zadnjem treningu v Miamiju prepričevali, naj ostane v katalonskem klubu in naj ne podleže skušnjavi, da bi se preselil v Paris St. Germain, ki naj bi bil za prestop pripravljen plačati rekordnih 220 milijonov evrov.

"Res je, toda to je v podobnih primerih kar običajno po treningih," je povedal vezist Andres Iniesta in dodal: "Vse te govorice o Neymarju, gotovo se nekaj dogaja. Odločitev je njegova. Toda soigralci želimo, da ostane. Zame je eden najboljših igralcev na svetu, ki ogromno prinese naši igri."

Napadalec Luis Suarez: "Za vse bi bilo najbolje, da se vse skupaj čim prej konča in razreši. Ne glede na to, kako se bo odločil, ga bomo soigralci pri tem podprli."

Ker Cristiana Ronalda ne bo v ekipi Reala, bo Neymar na današnjem pripravljalnem dvoboju Barcelone in Reala ob Lionelu Messiju in Garethu Balu v središču pozornosti. Stadion, na katerem igra NFL-jeva ekipa Miami Dolphins, je razprodan, najdražje vstopnice so stale 5.500 dolarjev. Šele drugič v zgodovini (in prvič po 35 letih) bo el clasico odigran zunaj Španije.

T. O.