Danes kratka, a vseeno naporna etapa

Na trasi trije prelazi prve kategorije

14. julij 2017 ob 13:02

Saint-Girons - MMC RTV SLO

Danes je na 104. Dirki po Franciji na sporedu 13. etapa od Saint-Gironsa do Foixa. V neposrednem prenosu si jo boste lahko od 14.30 dalje ogledali na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Glede na to, da je etapa dolga zgolj 101 km, bomo danes najverjetneje priča hitremu in agresivnemu kolesarjenju od začetka do konca. Kolesarji bodo morali premagati tri prelaze, vsi trije so prve kategorije. Še posebej bo zanimiv vzpon na prelaz Mur de Peguere, kjer je zadnjih 3,5 km naravnost peklenskih.

Vsekakor lepa priložnost, da vodilni v skupnem seštevku Fabio Aru in tretjeuvrščeni Romain Bardet poskusita z novim napadom na Christopherja Frooma, ki je v zadnjih 300 metrih včerajšnje gorske etape popolnoma omagal. Aru ima pred Britancem v skupnem seštevku za rumeno majico šest sekund naskoka, Bardet za njim zaostaja 25 sekund.

104. Dirka po Franciji, 13. etapa

Skupni vrstni red po 12. etapi: 1. F. ARU ITA 52:51:49 2. C. FROOME VB +0:06 3. R. BARDET FRA 0:25 4. R. URAN KOL 0:55 5. D. MARTIN IRS 1:41 6. S. YATES VB 2:13 7. M. LANDA ŠPA 2:55 8. N. QUINTANA KOL 4:01 9. G. BENNETT NZL 4:04 10. L. MEINTJES JAR 4:51 11. A. CONTADOR ŠPA 7:14 ... 33. P. ROGLIČ SLO 46:45 39. J. BRAJKOVIČ SLO 49:41 131. G. BOLE SLO 1:48:27 170. B. BOŽIČ SLO 2:10:55 Točke (zelena majica): 1. M. KITTEL NEM 352 2. M. MATTHEWS AVS 222 3. A. GREIPEL NEM 171 Gorski cilji (pikčasta majica): 1. W. BARGUIL FRA 70 2. T. DE GENDT BEL 32 3. P. ROGLIČ SLO 30 Mladi kolesarji (bela majica): 1. S. YATES VB 52:54:02 2. L. MEINTJES JAR +2:38 3. P. R. LATOUR FRA 6:00

M. L.