Danes na MMC TV: Junaki zime na Kongresnem trgu

Prenos od 17.15 naprej

30. marec 2017 ob 09:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na Kongresnem trgu v Ljubljani boste lahko danes pozdravili slovenske junake zime, med katerimi bo tudi najboljša smukačica na svetu Ilka Štuhec. Od 17.15 naprej bo prenos na MMC TV.

Ob Štuhčevi bodo na sprejem, ki ga organizira Smučarska zveza Slovenije, prišli tudi alpski smučar Boštjan Kline, biatlonci Teja Gregorin, Klemen Bauer in Jakov Fak, deskarja Rok Marguč in Žan Košir, smučar prostega sloga Filip Flisar, smučarska skakalca Peter Prevc in Ema Klinec, smučarski tekačici Vesna Fabjan in Anamarija Lampič, telemark smučar Jure Aleš in množica drugih.

Dogodka Juanki zime na Kongresnem trgu se bo udeležil premier Miro Cerar, predsednik države Borut Pahor pa bo športnike sprejel ob 16. uri v Predsedniški palači.

V živo boste lahko dogajanje spremljali na tej spletni strani.

R. K.