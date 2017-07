Danes na TV SLO 2/MMC: 10. etapa Dirke po Franciji

Nova priložnost šprinterjev na ravninski etapi

11. julij 2017 ob 11:26

Perigueux - MMC RTV SLO

Po dnevu počitka se bodo kolesarji na Dirki po Franciji usedli na kolesa in začeli 10. etapo od Perigueuxa do Bergeraca. V neposrednem prenosu jo lahko na TV SLO 2 in na MMC-ju spremljate od 14.30 dalje.

Etapa je dolga 178 km in vključuje dva kategorizirana vzpona, in sicer na Domme (3,3-odstotni naklon) in na Buisson de Cadouin (5,6-odstotni naklon). Vzpona na ravninski etapi ne bi smela povzročiti veliko težav šprinterjem, ki se bodo za etapno zmago udarili v ciljnem šprintu.

Šprinterje sicer čaka kar zahteven zaključek, že kilometer pred ciljem bodo morali zavzeti svoja mesta, saj sta do ciljne črte dva neugodna zavoja ostro v levo, zadnji približno 500 metrov pred ciljem.

Glavni favorit za etapno zmago je Marcel Kittel, ki lahko še poveča prednost v seštevku za zeleno majico. Odlični Nemec, ki bo moral v ciljnem šprintu odbiti napade Andreja Greipla, Michaela Matthewsa in Nacerja Bouhannija, je na letošnjem Touru dobil že tri etape.

Kolesarji bodo dan končali v Bergeracu, ki je nazadnje etapo franconske pentlje gostil leta 2014. Tedaj je Litovec Raimunas Navardauskas ušel pelotonu in presenetljivo kot prvi prečkal ciljno črto.

104. Dirka po Franciji, 10. etapa

Skupni vrstni red po 9. etapi: 1. C. FROOME VB 38:26:28 2. F. ARU ITA +0:18 3. R. BARDET FRA 0:51 4. R. URAN KOL 0:55 5. J. FUGLSANG DAN 1:37 6. D. MARTIN IRS 1:44 7. S. YATES VB 2:02 8. N. QUINTANA KOL 2:13 9. M. LANDA ŠPA 3:06 10. G. BENNETT NZL 3:53 11. L. MEINTJES JAR 5:00 12. A. CONTADOR ŠPA 5:15 ... 37. P. ROGLIČ SLO 32:58 46. J. BRAJKOVIČ SLO 39:28 144. G. BOLE SLO 1:23:47 172. B. BOŽIČ SLO 1:35:41

M. L.