Jakov Fak je v tej disciplini osvojil olimpijsko srebro. Foto: Reuters Dodaj v

Danes nadaljevanje biatlonskega praznika

Prenos na TV Slovenija 2 in naši spletni strani

5. december 2018 ob 09:49

Pokljuka - MMC RTV SLO

Po dveh dneh premora bodo najboljši biatlonci na svetu spet tekmovali na Pokljuki, tokrat se bodo na 20 km dolgo progo podali moški.

V tej disciplini je Jakov Fak februarja osvojil srebrno olimpijsko medaljo in on bo seveda prvi slovenski up. Na progo se bodo podali še Klemen Bauer, Rok Tršan, Mitja Drinovec in Miha Dovžan.

Tekma na 20 kilometrov se bo začela ob 14.15. Studijski program na TV Slovenija in naši spletni strani lahko spremljate od 14.00 naprej.



V četrtek se bodo na posamični preizkušnji na 15 kilometrov predstavile biatlonke, od Slovenk bodo na startu Urška Poje, Polona Klemenčič in Lea Einfalt.

V petek bo na Rudnem polju sprint za biatlonce, v soboto sprint za biatlonke, v nedeljo pa še obe tekmi v zasledovanju.

S. J.