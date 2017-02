Danes ob 18.00 na TV SLO 2/MMC: Zlatorog ali U. Olimpija?

Prenos tekme med Zlatorogom in Unionom Olimpijo

18. februar 2017 ob 11:29

Domžale - MMC RTV SLO/STA

Košarkarsko tekmovanje v pokalu Spar se izteka. V igri za lovoriko so ostale štiri ekipe, ki bodo na zaključnem turnirju v Domžalah danes in v nedeljo odločale o zmagovalcu.

Danes sta na sporedu polfinalna obračuna, ob 18. uri se bosta pomerila Zlatorog in Union Olimpija (prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju), ob 20.30 pa še Hopsi Polzela in Krka. Naslov branijo Novomeščani.

Košarkarji Krke so lani v finalu zaključnega turnirja v Ljubljani s 66:33 premagali domžalsko Lastovko, veliko presenečenje tekmovanja, in tretjič zapored postali zmagovalci Pokala Spar. Zdaj lovijo četrto lovoriko.

U. Olimpija z 19 lovorikami

Krkaši so se kot zadnji uvrstili na zaključni turnir, na povratni tekmi četrtfinala so premagali Sixt Primorsko z 68:63; prvo tekmo so dobili z 59:58. Hopsi so s Konjicami prvo tekmo v gosteh izgubili s 84:88, na Polzeli pa so zmagali s 74:48. Union Olimpija je Helios Suns, pokalne zmagovalce leta 2007, doma ugnala s 87:70, v gosteh pa z 68:63. Rogaška je doma Zlatorog premagala s 63:62, na povratni tekmi pa so Laščani slavili s 75:70.

V zgodovini pokalnega tekmovanja ima največ lovorik, 19, Union Olimpija. Pred nizom slavij Krke so bili nazadnje najboljši nepretrgoma med letoma 2008 in 2013. Zlatorog je pokal dvignil leta 2004.

Pokal Spar, zaključni turnir, Domžale

Polfinale, danes ob 18.00:

ZLATOROG - UNION OLIMPIJA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.



Ob 20.30:

HOPSI POLZELA - KRKA



Finale bo v nedeljo ob 17.45. Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

M. L.