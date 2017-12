Danes prenos na MMC TV: Žreb prvo dejanje svetovnega prvenstva v Rusiji

32 reprezentanc bo razdeljenih v osem skupin

30. november 2017 ob 10:45

zadnji poseg: 1. december 2017 ob 10:24

Moskva - MMC RTV SLO

V koncertni dvorani kremeljske palače v Moskvi bodo v petek izžrebali skupine svetovnega nogometnega prvenstva. Od 16. ure naprej boste v družbi Iva Milovanovića prenos lahko spremljali na spletni strani MMC-ja.

Žreb bosta vodila nekdanji angleški napadalec Gary Lineker in ruska športna novinarka Marija Komanda. Na odru jima bodo pomagali člani svetovnih prvakov iz osmih držav. Čast je doletela Laurenta Blanca (Francija), Cafuja (Brazilija), Fabia Cannavara (Italija), Diega Forlana (Urugvaj), Gordona Banksa (Anglija), Carlesa Puyola (Španija), Miroslava Kloseja (Nemčija) in Diega Maradono (Argentina).

32 ekip je v bobne razporejenih glede na oktobrsko lestvico Fife. Gostiteljici Rusiji se bo v prvem bobnu pridružilo sedem najvišje uvrščenih reprezentanc na svetu. To so Nemčija, Brazilija, Portugalska, Argentina, Belgija, Poljska in Francija.

V isti skupini ne smeta biti reprezentanci iz iste konfederacije. Izjema je Evropa, ki ima 14 udeleženk. V isti skupini sta lahko največ po dve evropski reprezentanci.

Svetovno prvenstvo bo od 14. junija do 15. julija na 12 stadionih v 11 mestih po Rusiji.



Prvi boben: Rusija, Nemčija, Brazilija, Portugalska, Argentina, Belgija, Poljska, Francija



Drugi boben: Španija, Anglija, Kolumbija, Mehika, Urugvaj, Švica, Hrvaška, Peru



Tretji boben: Švedska, Danska, Kostarika, Islandija, Tunizija, Egipt, Senegal, Iran



Četrti boben: Srbija, Nigerija, Japonska, Maroko, Panama, Južna Koreja, Savdska Arabija, Avstralija

R. K.