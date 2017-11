Danes prvi od treh novembrskih derbijev med Olimpijo in Mariborom

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

11. november 2017 ob 12:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

V četrtfinalu Pokala Slovenije bo danes ob 17.15 v Stožicah dvoboj med nogometaši Olimpije in Maribora, ki jih bo spodbujalo 400 članov navijaške skupine Viole.

Povratna tekma bo 29. novembra, večna tekmeca pa se bosta vmes (17. novembra) pomerila še v državnem prvenstvu. Prenos današnje tekme bo na TV SLO 2 in MMC-ju. Aluminij, Gorica in Celje so se že uvrstili v polfinale.

Olimpija bo brez Andreja Vombergarja, Maribor brez Martina Milca.

Pokal Slovenije, četrtfinale, prva tekma, sobota ob 17.15:

OLIMPIJA - MARIBOR



Verjetni postavi:

Olimpija: Ivačič, Štiglec, Bajrić, Ilić, Apau, Kapun, Tomić, Abass, Kronaveter, Savić, Benko.

Maribor: Obradović, Viler, Šuler, Rajčević, Palčič, Vrhovec, Kabha, Bohar, Vršič, Pihler, Tavares.



Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.



Povratna tekma bo v sredo, 29. novembra, ob 20.15. Aluminij, Gorica in Celje so se že uvrstili v polfinale.

VIDEO Umirjeni Bišćan brez velikih besed pred derbijem

VIDEO Milanič: Olimpija igra zelo mirno in zna kaznovati vsako napako

T. O.