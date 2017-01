Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 8 glasov Ocenite to novico! Marcel Hirscher je v Kitzbühelu zmagal tretjič v sezoni, v torek pa bo poskušal razveseliti še številne navijače v Schladmingu. Foto: Reuters VIDEO Hadalin zelo napredoval v... Sorodne novice Fantastična vožnja Hirscherja v Kitzbühelu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Danes slalom v Schladmingu; prenos finala na MMC TV

Hadalin na Planai brez izkušenj, a z dobrimi občutki

23. januar 2017 ob 19:42

Schladming - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Serija januarskih slalomov se bo končala s spektaklom pod žarometi v Schladmingu, na katerem je imela Slovenija v najboljših časih kar osem finalistov.

Z zmago Marcela Hirscherja v Kitzbühelu so avstrijski navijači dobili še razlog več, da se zberejo ob izjemno strmi progi Planai. Hirscher je imel po Wengnu, ko mu je zmago spet speljal Henrik Kristoffersen, nekaj težkih dni, predvsem pa ni bil zadovoljen s smučmi. Eksperimentiral je tudi v Kitzbühelu in v finalu nastopil z novim parom, kar se je izkazalo za pravo odločitev. Izjemen napad se je izšel in z 9. mesta se je prebil na vrh. Podoben skok mu je uspel pred štirimi leti v Adelbodnu, ko je zmagal, potem ko je imel dopoldne le osmi rezultat.

Prenos prve vožnje bo ob 17.40 na TV Slovenija 2, druga vožnja pa boste zaradi rokometne tekme Slovenija - Katar lahko spremljali na MMC TV.



V Kitzbühelu spet pozabili na slalomiste

Slovenski slalom je v tej sezoni vendarle postal konkurenčnejši. Štefan Hadalin se je v Kitzbühelu že tretjo tekmo zapored veselil točk za svetovni pokal. Pred Schladmingom pa je vendarle previden, saj se zaveda, da mu manjka izkušenj: "Debitiral bom na progi Planai. Tam niti treniral še nisem. Nočem ničesar napovedovati, hočem pa seveda pokazati dve dobri vožnji. Smučam zelo dobro, lahko sem sproščen. Upam, da bo podlaga boljša kot v Kitzbühelu." Hadalin je v nedeljo nastopil s številko 47, a se vseeno prebil v finale. "Pri številki 47 je boj od štarta do cilja. Porabil sem veliko več energije, kot sem jo v finalu. Ves čas imaš občutek, da nisi v najboljšem položaju. Moraš se boriti in tvegati nekaj več. A tudi v finalu proga ni bila najboljša. V nekaterih vratih je prebilo, kot radi rečemo."

Spomin na prvi slovenski medalji

Slovenija v Schladmingu še nima zmage, so pa spomini lepi predvsem zaradi svetovnega prvenstva leta 1982, ko sta Boris Strel (veleslalom) in Bojan Križaj (slalom) poskrbela za prvi slovenski medalji na velikih tekmovanjih. Na tekmah svetovnega pokala je sicer najbolj v spominu ostala tekma v Schladmingu 23. januarja 2001, saj je imela Slovenija kar osem finalistov. Na koncu je bil Mitja Kunc 3., Jure Košir 6., Matjaž Vrhovnik 7., Rene Mlekuž 8., Drago Grubelnik 13., Andrej Miklavc 18. in Uroš Pavlovčič 21. Mitja Valenčič je v finalu odstopil.

Schladming, slalom (M),

Štartna lista: 1 D. RYDING VB 2 M. MOELGG ITA 3 H. KRISTOFFERSEN NOR 4 M. HIRSCHER AVT 5 A. HOROŠILOV RUS 6 D. YULE ŠVI 7 F. NEUREUTHER NEM 8 J. LIZEROUX FRA 9 M. DIGRUBER AVT 10 S. GROSS ITA 11 P. THALER ITA 12 M. MATT AVT 13 M. HARGIN ŠVE 14 A. PINTURAULT FRA 15 M. SCHWARZ AVT 48 Š. HADALIN SLO 49 M. KÜRNER SLO

1. vožnja: 17.45, 2. vožnja: 20.45

KRONPLATZ, veleslalom (ž), torek, Štartna lista: 1 M. BASSINO ITA 2 L. GUT ŠVI 3 M. SHIFFRIN ZDA 4 T. WORLEY FRA 5 V. REBENSBURG NEM 6 S. GOGGIA ITA 7 A. DREV SLO 8 N. LÖSETH NOR 9 M. MÖLGG ITA 10 M. KIRCHGASSER AVT 12 M. M. GAGNON KAN 13 S. BRUNNER AVT 16 A. VEITH AVT 34 K. LAVTAR SLO 38 T. ROBNIK SLO 47 M. HROVAT SLO 52 A. BUCIK SLO

1. vožnja: 9.30, 2. vožnja: 12.30

T. O.