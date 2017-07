Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 9 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Daniel Martin

9. julij 2017 ob 18:45

Chambery - MMC RTV SLO

Organizatorji Toura so očitno dobili točno to, kar so želeli. Pod drevesi je bilo cestišče zelo spolzko. Mislim, da nihče ni pretirano tvegal, a trasa je bila neprimerna in nevarna po dežju.

Spusti so bili zares nevarni. Če nisi varen med najboljšo peterico, potem je res nekaj narobe. Porte je izgubil nadzor nad zadnjim kolesom, zapeljal je v travo, potem pa ga je odneslo na cesto in nisem se mogel umakniti.

Že pri spustu s prvega vzpona ekstra kategorije sem imel veliko srečo, saj je Geraint Thomas padel in se zaletel v moje krmilo. Izvlekel sem se, a takrat je bilo moje sreče konec.

Adut ekipe Quick Step Daniel Martin je bil udeležen v padec na razburljivi 9. etapi Dirke po Franciji. Richie Porte je izgubil nadzor nad kolesom in se zaletel v Irca. Avstralec je končal Tour s počeno ključnico in medenico. Martin je izgubil minuto in 15 sekund, v skupnem seštevku je padel na šesto mesto, Cyclingnews.

A. G.