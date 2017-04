Darko Milanič: Ko zmaguješ, te nihče nič ne vpraša

Poudarki MMC-jev intervju z Darkom Milaničem Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Darko Milanič in Zlatko Zahović sta bila soigralca pri Partizanu in v slovenski reprezentanci, zdaj pa sodelujeta pri Mariboru. Milanič je bil z vijoličastimi že štirikrat državni prvak, vse pa kaže, da mu bo uspelo tudi letos. Foto: www.alesfevzer.com Če mislite, da bomo v trenutku, ko bomo tudi v teoriji državni prvaki, šli na tekmo tako, kot da bi šli na piknik, se močno motite. Potem ko sta imela Maribor in Olimpija po jesenskem delu Prve lige isto število točk, je po šestih krogih nadaljevanja razlika že 13 točk. Maribor je namreč osvojil 14 od 18 možnih točk, Olimpija le eno. Foto: BoBo Med reprezentančnim premorom je bil (Luka Zahović) žal bolan, to se mu je zgodilo že drugič. Pozna se tudi, da je bil velik del zimskih priprav zaradi bolezni odsoten. Milanič pravi, da Aleks Pihler opravi veliko umazanega dela, ki ni tako opazno. Foto: BoBo Ključnega pomena je tajming na nogometnem igrišču in zunaj njega. Jaz fantom popolnoma verjamem, vem pa, da so mladi in da se ne bodo zapirali v svoja stanovanja oziroma da se morajo tudi zabavati. 49-letni Milanič skupaj z upravo kluba selektorju Srečku Katancu sporoča, da si slovenski nogomet na čelu z Mariborom zasluži več spoštovanja. Foto: www.alesfevzer.com Vsekakor se nikoli ne smejim in naslajam nad nevšečnostmi Olimpije oziroma tekmecev. Sledim pa, kaj se z moštvom dogaja na igrišču. Te informacije imam, ne vem pa, kaj se dogaja v slačilnici, v upravi. V gostilne v Ljubljano ne hodim, da bi vedel za 'kafanska' klevetanja. Nastop Marka Šulerja na prvi tekmi polfinala Pokala Slovenije proti Olimpiji je zaradi poškodbe negotov. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Krško prvič osvojilo točk... Sorodne novice Krško proti Mariboru do točke; na primorskem derbiju brez golov Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Darko Milanič: Ko zmaguješ, te nihče nič ne vpraša

Vijolična garderoba ni več takšna kot v lanski sezoni

4. april 2017 ob 06:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Vsekakor se nikoli ne naslajam nad nevšečnostmi Olimpije," zagotavlja Darko Milanič, s katerim smo se pogovarjali pred novim derbijem z Olimpijo, v intervjuju pa smo se dotaknili tudi metod selektorja Katanca.

Milanič ima naslov državnega prvaka z Mariborom že skorajda zagotovljen. Ob tako obupni Olimpiji se zdi nemogoče, da bi bilo trinajst točk zaloge premalo. Maribor je spomladi še neporažen, ima štiri zmage in dva remija. Cilja seveda tudi na pokalni naslov. V sredo bo v Stožicah prva tekma polfinala proti Olimpiji, ki postaja tarča posmeha. Predsednik Milan Mandarić je pred pomladansko sezono zbadal vijoličaste, da se lahko borijo le za drugo mesto

Zdi se, da vam lahko že kar čestitamo za naslov državnega prvaka. Trinajst točk v devetih krogih Maribor ne more zapraviti, ob takšni Olimpiji res ne ...

Trenutno me takšna čestitka ne zanima, rade volje pa sprejemam čestitke za veliko število osvojenih točk in dobre predstave. Bistveno bolj zadovoljen bom, ko bo naslov tudi teoretično osvojen.

Gotovo pa niste pričakovali, da boste imeli na začetku aprila takšno prednost!

Česa takšnega ne more predvideti nihče. Razmišljali smo, kako bi naredili vse zato, da bomo prvaki in se dobro pripravili na pomladanski del sezone. Da bi si ustvarili takšno prednost, vsekakor nisem pričakoval.

Je sploh dobro za Maribor, da ima tako visoko prednost na lestvici? Poleti vas namreč čakajo kvalifikacije v Ligi prvakov in potrebujete močne tekme v državnem prvenstvu, napetost ...

Jasno, želimo si, da so tekmeci močni. Logično. Toda vi me ne poznate. Če mislite, da bomo v trenutku, ko bomo tudi v teoriji državni prvaki, šli na tekmo tako, kot da bi šli na piknik, se močno motite.

A vseeno je pristop drugačen, če veš, da tekma ne odloča več o ničemer, kot pa, če je lahko vsaka napaka usodna v boju za naslov prvaka.

Ko bomo tudi teoretično prvaki, se bomo seveda obrnili k novim izzivom, ki bodo hitro pred vrati. Že na začetku julija so kvalifikacije in ne vidim razloga, da bi popustili. Sprostili smo se decembra.

Igra Maribora je dobra, ne pa odlična. V zadnjem krogu ste v Krškem igrali 1:1. Veliko lepih akcij je bilo, ampak pestila vas je neučinkovitost. Podobno je bilo tudi v prejšnjih dveh krogih. Kako to komentirate?

Bili smo zelo kombinatorni, ustavilo pa se je pri realizaciji. Toliko priložnost si na prejšnjih dveh tekmah proti Radomljam in Celju nismo ustvarili. Še več bi jih bilo lahko, če bi bili v 16-metrskem prostoru agresivnejši in natančnejši.

Kako, da ste dali Tavaresa v igro šele v 81. minuti, zakaj niste že prej zaigrali na vse ali nič?

NK Maribor igra na vse. Mislim, da je bil je trenutek pravi, po njegovem vstopu smo si priigrali še tri stoodstotne priložnosti. Do tistega trenutka smo imeli popolno pobudo in ta poteza, da smo zadnjih deset minut igrali s tremi napadalci plus z Vršičem, ki je napadalno usmerjen, je bila po mojem odlična.

Prvi strelec Luka Zahović v zadnjem času ni v najboljši formi. Kakšen je vzrok?

Med reprezentančnim premorom je bil žal bolan, to se mu je zgodilo že drugič. Pozna se tudi, da je bil velik del zimskih priprav zaradi bolezni odsoten.

Aleks Pihler je bil oktobra najboljši igralec ligaškega derbija v Stožicah (1:3). Kaj je vzrok za njegove nekoliko slabše spomladanske predstave?

Če pogledamo, koliko je igral takrat in koliko igra zdaj, se že ponuja odgovor. V nekem trenutku je kar malce presenetil. Morda nismo računali, da bo nosil takšno breme, a je res pokazal veliko. Novinarji radi povzdigujete koga v oblake. Fant opravi veliko grdega dela, ki se ga ne opazi. Tu je naredil velik korak naprej. Prepričan sem, da bo sčasoma, ko se bo osvobodil velikega bremena, pokazal še več. Vezni igralci pri nas porabijo veliko energije tudi za branjenje in morda mu potem malo zmanjka pri svežini.

Kako ste zadovoljni z razvojem Dina Hotića? Lani se je v Krškem, kamor ste ga posodili, zelo izkazal, na njegov pravi preblisk v Mariboru pa še čakamo.

Težko je to primerjati. Postaja v Krškem je bila gotovo dobrodošla, a zdaj mora preklopiti na nekaj večjega, zahtevnejšega. Konkurenca je tu večja, kar pomeni, da si mora na igrišču in v garderobi izboriti svoje mesto. Velika pričakovanja pred sezono so bila morda malce spet vsiljena z vaše strani, a v prihodnosti lahko računamo na njegov napredek, ki je nujno potreben v smislu igranja resnega nogometa in sprejemanja resnih odločitev, da bo lahko unovčil svoj talent. V tej sezoni je zamenjal veliko igralnih mest. Na poziciji sprednjega veznega, kjer je prej največ igral, prednost dobiva Dare Vršić. Sem pa bil z njegovim pristopom in odnosom do dela vedno zadovoljen. Tudi na tekmi proti Krškem je nekaj stvari naredil odlično, je pa res, da se zgodijo tudi začetniške napake. A nanj v prihodnje zelo resno računam.

Od igralcev zahtevate disciplino na igrišču in zunaj igrišč. Bile so tudi zgodbe, da nekateri nogometaši Maribora niso živeli najbolj športno. Ali trenutni ekipi zaupate?

Logično je, da s strokovnim štabom iščemo načine, kako bi še izboljšali fante. Možnosti napredka vedno so. Znanost gre naprej, učimo se, kaj bi lahko bilo bolje v prehrani, regeneraciji. Fantje živijo tudi od svojega telesa, pomembno je, kako telo hranijo, kako ga spočijejo. Zdaj garderoba ni več takšna kot v lanski sezoni. Ključnega pomena je tajming na nogometnem igrišču in zunaj njega. Jaz fantom popolnoma verjamem, vem pa, da so mladi in da se ne bodo zapirali v svoja stanovanja oziroma da se morajo tudi zabavati.

V sredo vas čaka pokalni obračun s povsem razglašeno Olimpijo. Ste v Mariboru zadnje dni kaj privoščljivi, ker je Olimpija v takšnih težavah?

Dolgo se že ukvarjam s športom, vajen si vsega, v dobrem ali slabem. Vsekakor se nikoli ne smejim in naslajam nad nevšečnostmi Olimpije oziroma tekmecev. Sledim pa, kaj se z moštvom dogaja na igrišču. Te informacije imam, ne vem pa, kaj se dogaja v slačilnici, v upravi. V gostilne v Ljubljano ne hodim, da bi vedel za 'kafanska' klevetanja.

Milan Mandarić je med zimskim premorom rekel, da Mariboru želi veliko sreče v boju za 2. mesto. Ta cinizem se mu je vrnil v najhujši možni meri. Pa vseeno: vas je takrat to kaj zbodlo ali kvečjemu zmotiviralo?

Mar ni dobro, da je tako in da se nekaj piše? Meni je to normalno. Kje pa, da bi se vznemirjal in ne bi mogel dihati zaradi tega. To sodi k nogometu.

Ste svoje varovance pred prvo tekmo pomladanske sezone, derbijem z Olimpijo, morda motivirali z besedami Mandarića?

Ne, imam popolnoma druge metode.

Športni direktor Maribora Zlatko Zahović tudi rad izjavi kaj provokativnega, medtem ko ste vi bolj džentelmenski, uglajeni ...

Vsak ima v nekem trenutku svojo vlogo in tako je prav. Te vloge se sicer lahko tudi spremenijo - ne vidim razloga, da bi nekdo moral biti non-stop takšen, torej, da če sem danes džentelmen, jutri ne morem biti kaj drugega. In obratno. Izjave oziroma obnašanje, to je pogosto odvisno tudi od strategije kluba.

Bi lahko v Pokalu Slovenije v sredo videli drugačno Olimpijo?

Nič drugega ne bom rekel kot to, da tako tekmec kot tekmovanje zahtevata popolno spoštovanje. Pokal je za nas izziv.

Kako je s poškodbo Marka Šulerja? Bo v sredo igral?

Ne vem še natančno. V nedeljo je imel še velike bolečine in je jemal protibolečinske tablete. Marko je hraber in pravi, da bo poskusil, vam pa podrobnosti še ne morem povedati.

Pred dnevi je NK Maribor selektorja Katanca pozval, naj pokaže malo več spoštovanja in zaupanja do slovenskega prvoligaškega nogometa. Kaj konkretno pa vas najbolj moti?

NK Maribor je v preteklih letih dokazal, da je konkurenčen v Evropi in to avtomatično pomeni, da si slovenski nogomet na čelu z NK Mariborom zasluži spoštovanje.

Si Luka Zahović zasluži vpoklic v člansko reprezentanco?

Ni problem posameznik. Seveda je v tujini kakovost večja, a tudi na domačem prostoru se lahko najdejo dobre rešitve.

Kako pa komentirate, da Katanec uporablja metode komplementarne energijske medicine?

Na nekem trenerskem seminarju, ko sem bil še igralec, je Ivica Osim na vprašanje, kaj je treba delati dan pred tekmo, rekel: če ste plavali in zmagali, plavajte tudi naslednjič. Rekel jim je, da pravila ni. Vsak ima svojo pot. Nekateri bolj strokovno, preostali kaj drugega. Pomembno je, da na koncu zmagaš. Če je tako, te nihče nič ne vpraša. Konkretno pa se jaz teh energetskih terapij ne poslužujem.

Zakaj med tujimi trenerji tako cenite Maurizia Sarrija, trenerja Napolija?

Neverjeten je in tu mislim na njegovo strategijo in način igre, ki je fantastičen. Učinkovit z jasnimi principi v napadu in obrambi.

Tomaž Okorn