Darko Milanič

23. september 2017 ob 07:00

Kidričevo - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Kljub dominaciji skozi vso tekmo smo težko prihajali do izrazitih priložnosti. Kljub temu, da smo bili blizu, nas je potem nekje zmanjkalo. Tekmec je tudi dobro zaprl nekatere naše adute, ki sicer z lahkoto delajo višek, tokrat ni bilo tako.

Nevarni so bili njihovi protinapadi, kar je bilo nekako logično zaradi našega velikega tveganja in odprte igre po njihovem vodstvu. A v trenutku, ko so začutili in želeli zmagati, so malce popustili v branjenju in bili kaznovani.

Trener nogometašev Maribora Darko Milanič za Radio Slovenija po zmagi na petkovi tekmi 10. kroga Prve lige TS v Kidričevem nad Aluminijem (2:3). Vijoličasti so dvakrat zaostajali in od 82. minute igrali z igralcem manj, kljub temu pa tik pred koncem z zadetkom Dina Hotića prišli do vseh treh točk.

M. R.