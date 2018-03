Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Darko Milanič

14. marec 2018 ob 10:57

Maribor - MMC RTV SLO

Ne morem se otresti vtisa, da je za nami tekma velikih napak. Dve sodniški sta odpeljali tekmo v drugo smer. Izpostaviti je treba drugi zadetek gostov in prekršek nad Mešanovićem, ko bi se moral sodnik drugače odločiti.

Po drugi strani pa je treba v celotni oceni zajeti vse zadeve, znova je bilo veliko priložnosti z naše strani s preslabimi zaključki.

Tekmo smo začeli slabo, pasivno in zaradi tega dobili zadetek. Kot da smo potrebovali nekaj, da se prebudimo. Žal. Potem smo se zganili, imeli pobudo, kar nekaj obetavnih situacij, ki pa so ostale neizkoriščene. To nas nekako v Ljudskem vrtu v letošnji sezoni kar spremlja, da iz zelo lepih priložnosti ne zadenemo in ne uspe nam biti hladnokrvni.

Z nekaj sreče, ki je trenutno nimamo, bi bilo bistveno drugače, kajti Domžalčani so se nekajkrat reševali na črti ali pred golovo črto. Zadeli smo prepozno, a nam ni zmanjkalo morale, saj so fantje jurišali do zadnje sekunde. Toda manjkalo nam je mirnosti, pravih odločitev, ki jih imaš, ko ti nekaj gre dobro od rok.

Trener Maribora Darko Milanič po porazu proti Domžalam (1:2) za uradno klubsko stran

