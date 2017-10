Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Darko Mušič. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

29. oktober 2017 ob 07:00

Slovenska Bistrica - MMC RTV SLO

Mihael Žgank je v tem trenutku še vedno pod okriljem Judo zveze Slovenije in slovenske zastave. Po pravilih mednarodne judozveze mora športnik najprej zamenjati klub in pridobiti tuje državljanstvo, šele nato lahko sproži postopek za zamenjavo države nastopanja.

Zdaj se morata najprej kluba dogovoriti o prestopu in ga opraviti, pozneje sledita pridobivanje turškega državljanstva in vloga o zamenjavi reprezentance. Prav tako pričakujemo stik s turške judozveze, da bomo lažje preučili položaj.

Zavedamo se, da je položaj zapleten, in ga bomo poskušali čim bolj učinkovito in ugodno rešiti za vse vpletene strani. Naša želja je, da bi Mihael še naprej nastopal pod slovensko zastavo. Zavedamo pa se tudi, da situacija v športu ni idealna in da so lahko ponudbe iz tujine mamljive tako finančno kot s ponudbo boljših razmer za treninge in razvoj športnika.

Na tej točki bi želel apelirati tudi na vse naše partnerje, da skupaj poiščemo pot do boljših razmer za vrhunske športnike ter predvsem, kako športnikom pomagati v življenju po koncu športne kariere. S tem bi se mogoče izognili še kakšni podobni vlogi.

Predsednik Judo zveze Slovenije Darko Mušič o položaju judoista Mihaela Žganka, ki je na letošnjem svetovnem prvenstvu v Budimpešti osvojil srebrno kolajno in s tem prvo slovensko moško odličje na SP-jih. V četrtek je zaokrožila informacija, da bo v prihodnje nastopal za reprezentanco Turčije. Mušič je pojasnil, da so nekateri mediji napačno interpretirali, da je Judo zveza Slovenije na četrtkovi seji izvršnega odbora Žganku prižgala zeleno luč za odhod v Turčijo.

