Darüšafaka nudila dober odpor v Madridu, Realov junak Llull

Luka Dončić dosegel štiri točke

19. april 2017 ob 23:18

Madrid - MMC RTV SLO

Košarkarji Reala iz Madrida so dobili prvo četrtfinalno tekmo Evrolige. S 83:75 so bili boljši od Darüšafake. Blestel je Sergio Llull.

Šlo je za dvoboj prvo- in osmouvrščene ekipe po rednem delu Evrolige. Turška ekipa se je dobro kosala s favoriti tekme. Prvo četrtino je dobila za osem točk (16:24), na začetku druge četrtine pa so nadaljevali odlično igro v napadu in tako prišli do prednosti 12 točk (16:28).

Real je v nadaljevanju začel manjšati razliko, slabe tri minute pred koncem so se po košu Sergia Llulla približali na manj kot deset točk zaostanka. Prav Llull je ob koncu zadel dve zaporedni trojki in ob polčasu je Real zaostajal le še za točko (36:37).

V drugem polčasu je Real zaigral še celoviteje, tretjo četrtino so dobili za osem točk (61:53), pet minut pred koncem srečanja pa so vodili že za 14 točk (74:60). Tekma še vedno ni bila odločena, saj so se nepopustljivi Turki z delnim izidom 12:2 približali (76:72). V zadnjo minuto pa so vstopili z le točko zaostanka (78:75). Pri Realu je tri točke dosegel Llull in pol minute pred koncem so Madridčani vodili za šest točk (81:75). Pri Turkih je zadnjo trojko upanja zgrešil Brad Wanamaker. Končni izid je s črte prostih metov postavil slovenski košarkar Luka Dončić (83:75).

Pri Realu je največ točk dosegel Llull. Dončić je v 25 minutah prispeval štiri točke. Pri Darüšafaki je Wanamaker dal 21 točk.



EVROLIGA (M)

ČETRTFINALE, prve tekme

REAL MADRID - DARÜŠAFAKA

83:75 (16:24, 20:13, 25:16, 22:22)

Llull 23, Ayon 14, Randolph 9 ... Dončić 4 točke (1/2 za dve, 0/2 za tri, 2/2 prosti meti), 4 skoki, 3 podaje, 1 ukradena žoga v 25 minutah; Wanamaker 21, Clyburn 15.

OLYMPIACOS - ANADOLU EFES

87:72 (18:11, 24:20, 25:19, 20:22)

Mantzaris 14, Green 13, Milutinov in Printezis po 11; Honeycutt 17, Heurtel 14, Granger 12.

Odigrano včeraj:

CSKA MOSKVA - BASKONIA

98:90 (26:19, 18:21, 28:22, 26:28)

Teodosić 22, De Colo 17, Higgins 12; Larkin 17, Beaubois 13 ... Blažič brez točke (0/0) v 4 minutah.

PANATHINAIKOS - FENERBAHČE

58:71 (15:16, 27:12, 8:20, 8:23)

Rivers 16, James 14; Bogdanović 23, Kalinić 16, Dixon 13.

Igrajo na tri zmage.

D. S.