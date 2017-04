Darüšafaka pokopala upe Crvene zvezde

Četrtfinale se začne 18. aprila

7. april 2017 ob 21:17

Carigrad - MMC RTV SLO

Košarkarji Darüšafake so v neposrednem obračunu za zadnjo vstopnico, ki pelje v četrtfinale Evrolige, premagali Crveno zvezdo z 78:62.

Turški klub je tekmo začel odlično, povedel z 10:0 in 15:5, tako da je hitro postalo jasno, da Beograjčane, ki so igrali brez Stefana Jovića, čaka težko delo. Razpoloženi domačini so prvo četrtino dobili s 25:14, tudi ob polčasu je semafor kazal +11 (43:32).

Po -15 Dangubić zgrešil trojko za izenačenje

Na začetku drugega dela je Darüšafaka povedla s +15 (47:32). A Zvezda se ni predala. V 29. minuti se je približala le na tri točke zaostanka (52:49). Varovanci Dejana Radonjića so imeli nato še napad za izenačenje, a je Nemanja Dangubić zgrešil trojko.

Trojke Crvene zvezde 1/16

V nadaljevanju domači gostov niso več spustili tako blizu. Na krilih Brada Wanamakerja, ki je dosegel 22 točk, so tekmo mirno pripeljali do konca in se veselili četrtfinala. Crvena zvezda je izrazito slabo metala trojke: le 1/16, medtem ko Darüšafaka 10/30.

KOŠARKA



EVROLIGA (M)



30., ZADNJI KROG, petkove tekme



DARÜŠAFAKA - CRVENA ZVEZDA

78:62 (25:14, 18:18, 12:17, 23:13)

Wanamaker 22, Wilbekin 16, Žižić 11, Clyburn 10; Kuzmić 14, Jenkins 12, Simonović 10.

CSKA MOSKVA - OLYMPIACOS

90:86 (25:15, 22:22, 24:26, 19:23)

De Colo in Teodosić po 23, Higgins 12; Papapetrou in Spanoulis 16.

Danes ob 20.45:

EMPORIO ARMANI - UNICS KAZAN



Ob 21.00:

REAL MADRID - ANADOLU EFES

Lestvica: CSKA MOSKVA * 30 22 8 +248 52 REAL MADRID * 29 22 7 +215 51 PANATHINAIKOS * 30 19 11 +81 49 OLYMPIACOS * 30 19 11 +109 49 FENERBAHČE * 30 18 12 +26 48 BASKONIA * 30 17 13 694 47 ANADOLU EFES * 29 17 12 +22 46 DARÜŠAFAKA * 30 16 14 +5 46 ------------------------------------- CRVENA ZVEZDA 30 16 14 +7 46 ŽALGIRIS 30 14 16 -41 44 BARCELONA 30 12 18 -101 42 GALATASARAY 30 11 19 -130 41 BROSE BAMBERG 30 10 20 -35 40 MACCABI 30 10 20 -160 40 EMPORIO ARMANI 29 8 21 -172 36 UNICS KAZAN 29 7 22 -143 36 * - v končnici

ČETRTFINALE



REAL MADRID - DARÜŠAFAKA



CSKA MOSKVA - BASKONIA



OLYMPIACOS - ANADOLU EFES



PANATHINAIKOS - FENERBAHČE



Četrtfinale se začne 18. aprila. Igrajo na tri dobljene tekme.

A. V.