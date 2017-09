Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Christoph Daum je pustil neizbrisen pečat pri Bayerju iz Leverkusna in v Kölnu. V zadnjih letih ni bil uspešen. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Daum po seriji slabih izidov ni več romunski selektor

Petrescu in Contra glavna kandidata

14. september 2017 ob 20:38

Bukarešta - MMC RTV SLO

Christoph Daum ni več selektor romunske reprezentance. Daum je pogodbo prekinil, ker mu izbrane vrste ni uspelo pripeljati na svetovno prvenstvo leta 2018.

Nemški strateg je bil od julija 2016 na klopi Romunov, pogodbo pa je imel do decembra letos. Že ob zmagi nad Armenijo v Bukarešti so mu navijači žvižgali, kaplja čez rob pa je bil poraz v Črni gori z 0:1

"Pravkar sem podpisal prekinitev pogodbe. Želel sem si vse skupaj končati," je povedal Daum. 63-letni strokovnjak je Romunijo vodil 15 mesecev. Romuni so dve tekmi pred koncem kvalifikacij za SP 2018 četrti v skupini E, deset točk zaostajajo za vodilno Poljsko in sedem za Črno goro in Dansko.

Glavna kandidata za njegovega naslednika sta Dan Petrescu, ki vodi Cluj, in Cosmin Contra, ki sedi na klopi Dinama iz Bukarešte.

A. G.