David Pleše od Slovencev pretekel največ kilometrov

S prijavninami so zbrali 6,8 miljona evrov

8. maj 2017 ob 19:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

V 58 državah po vsem svetu, tudi v Sloveniji, je v nedeljo potekalo četrto dobrodelno tekaško tekmovanje Wings For Life World Run.

Prvič je skupni zmagovalec postal tekmovalec na invalidskem vozičku. Šved Aron Anderson je na trasi okoli Dubaja za seboj pustil vse tekače in izključno na pogon lastnih rok, na klasičnem invalidskem vozičku, prevozil 92,14 kilometra. V Sloveniji sta bila najboljša Ivan Motorin iz Rusije z 62 kilometri in 130 metri in 19-letna Slovenka Eva Zorman s 40,11 kilometa. Najboljši Slovenec je bil David Pleše na drugem mestu (60,42).

S prijavninami so zbrali 6,8 miljona evrov, v celoti pa bo ta denar namenjen fundaciji Wings For Life, ki se ukvarja z raziskavami poškodb hrbtenjače. Slovenski tek je tudi tokrat potekal v Ljubljani in okolici, s štartom na Kongresnem trgu, tekmovalo pa je okoli 4.000 ljudi. Po vsem svetu je štartalo 155.288 tekmovalcev, skupaj pa so usklajeno in pod geslom "Tečem za tiste, ki tega ne morejo", premagali 1.431.193 kilometrov

Tekmovalci štartajo vsi naenkrat (po vsem svetu istočasno, ne glede na različne časovne pasove), pol ure za njimi pa se na trase podajo tudi vozila, opremljena z elektronskimi napravami, ki omogočajo natančen nadzor hitrosti vozila in prepoznavanje čipov, skritih v štartnih številkah tekačev. Avtomobil najprej vozi s hitrostjo 15 kilometrov na uro, uro in pol po začetku teka pospeši na 16, še uro pozneje pa na 17. Ko odbije tri ure in pol teka, hitrost poskoči na 20, nato pa čez dve uri še na 35 kilometrov na uro. Le najboljši tekači zmorejo pred vozilom bežati tako dolgo, da ta doseže končno hitrost.

T. O.