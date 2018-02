Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Anthony Davis je bil nerešljiva uganka za košarkarje Phoenixa. Foto: Reuters Veliko visokih košarkarjev nasprotnika je imelo težave z osebnimi napakami. Želel sem se gibati predvsem pod košem, saj sem se zavedal, da imam prednost v višini. Anthony Davis Kyrie Irving je bil najboljši strelec Bostona ob domači zmagi nad Memphisom. Foto: Reuters James Harden (Houston) in Rudy Gobert (Utah) sta bila najučinkovitejša posameznika svojih ekip na obračunu v Salt Lake Cityju. Foto: Reuters Golden State Warriorsi so slavili v kultnem Madison Square Gardnu. Foto: Reuters Isaiah Thomas je tekmo v Atlanti začel s klopi in v 27 minutah dosegel 13 točk. Foto: Reuters Dodaj v

Davis pustošil v New Orleansu za šesto zaporedno z mago

Golden State premagal New York Knickse

27. februar 2018 ob 07:41

New Orleans - MMC RTV SLO

Košarkarji New Orleansa so v noči na torek v Ligi NBA na svojem parketu premagali Phoenix s 125:116. Največ pozornosti je požel domači igralec Anthony Davis, ki je gostom iz Arizone nasul 53 točk.

24-letni krilni center je bogatemu izkupičku točk dodal še 18 skokov in 5 blokad. Velik del točk je dosegel prek prostih metov (21/26), na parketu je odigral 39 minut. "Veliko visokih košarkarjev nasprotnika je imelo težave z osebnimi napakami. Želel sem se gibati predvsem pod košem, saj sem se zavedal, da imam prednost v višini," je po tekmi priznal Davis, ki je svojo ekipo popeljal do šeste zaporedne zmage. V tem nizu je na vsaki tekmi zbral vsaj 27 točk.

Phoenix sicer ni bil tako lahek zalogaj, gostje so vodili večji del tekme, po dveh zadetih prostih metih Josha Jacksona so v drugi četrtini vodili že za 17 točk (35:52), nato pa je njihova prednost začela počasi, a vztrajno kopneti. Na krilih odličnega Davisa so se gostitelji uspeli vrniti v igro, s prostim metom je velikan izenačil na 74, z drugim zadetim metom izza črte je svoji ekipi priigral tudi prvo vodstvo po uvodnih minutah (75:74).

Gostje so nekaj časa še držali priključek, nato pa jim je enostavno zmanjkalo moči. V končnici tekme se jim je po zaostanku desetih točk uspelo približati na koš razlike (116:114), a sledil je delni izid 5:0, po katerem se niso več pobrali. Odločilen koš je prispeval Darius Miller slabi dve minuti pred koncem, ko je zadel za tri točke (119:114).

Liga NBA, tekme 26. februarja:

ATLANTA - LA LAKERS 104:123

Prince 24; Ingram 21 (10 skokov), Randle 19 (10 skokov).

BOSTON - MEMPHIS 109:98

Irving 25, Rozier 15; Green 21 (11 skokov).

BROOKLYN - CHICAGO 104:87

Crabbe 21, Allen in Carrol po 18; Dunn 23.



NEW YORK - GOLDEN STATE 111:125

Mudiay 20; Thompson 26, Durant 22.

TORONTO - DETROIT 123:94

DeRozan in Lowry po 20; Drummond 18 (18 skokov).

NEW ORLEANS - PHOENIX 125:116

Davis 53 (18 skokov), Holiday 20; Booker 40 (10 skokov).

OKLAHOMA CITY - ORLANDO 112:105

George 26, Adams 16; Fournier in Simmons po 19.

DALLAS - INDIANA 109:103

Barnes 21, Barea 19; Turner 24.

UTAH - HOUSTON 85:96

Gobert 17; Harden 26 (11 skokov), Mbah a Moute 17.

SACRAMENTO - MINNESOTA 100:118

Labissiere 20; Towns 26 (17 skokov), Wiggins 22.

Vzhodna konferenca:

TORONTO RAPTORS 59 42 17 71,2 BOSTON CELTICS 62 43 19 69,4 CLEVELAND CAVALIERS 59 35 24 59,3 WASHINGTON WIZARDS 60 35 25 58,3 INDIANA PACERS 60 34 26 56,7 MILWAUKEE BUCKS 59 33 26 55,9 PHILADELPHIA 76ERS 58 32 26 55,2 MIAMI HEAT 60 31 29 51,7 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 60 28 32 46,7 CHARLOTTE HORNETS 60 27 33 45,0 NEW YORK KNICKS 62 24 38 38,7 CHICAGO BULLS 60 20 40 33,3 BROOKLYN NETS 61 20 41 32,8 ORLANDO MAGIC 60 18 42 30,0 ATLANTA HAWKS 61 18 43 29,5

Zahodna konferenca:

HOUSTON ROCKETS 60 47 13 78,3 GOLDEN STATE WARRIORS 61 47 14 77,0 MINNESOTA TIMBERWOLVES 64 38 26 59,4 SAN ANTONIO SPURS 61 36 25 59,0 NEW ORLEANS PELICANS 60 34 26 56,7 PORTLAND TRAIL BLAZERS 60 34 26 56,7 OKLAHOMA CITY THUNDER 62 35 27 56,5 DENVER NUGGETS 60 33 27 55,0 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 58 31 27 53,4 UTAH JAZZ 61 31 30 50,8 LOS ANGELES LAKERS 60 26 34 43,3 DALLAS MAVERICKS 61 19 42 31,1 MEMPHIS GRIZZLIES 59 18 41 30,5 SACRAMENTO KINGS 60 18 42 30,0 PHOENIX SUNS 62 18 44 29,0

Tekme 27. februarja:

CHARLOTTE - CHICAGO

CLEVELAND - BROOKLYN

MIAMI - PHILADELPHIA

MILWAUKEE - WASHINGTON

PORTLAND - SACRAMENTO

DENVER - LA CLIPPERS

Mitja Lisjak