Davis s 45 točkami poskrbel za konec zmagovitega niza Celticsov

Afflalo in Bjelica udeležena v incident v Orlandu

17. januar 2018 ob 07:55

Boston - MMC RTV SLO

Ni skrivnost, da je Anthony Davis velika želja vodstva košarkarjev Bostona, ki bi z njim sestavili končni mozaik za naskok na šampionski prstan Lige NBA. Krilni center New Orleansa je v Bostonu pokazal, česa je zmožen.

Celticsom je nasul 45 točk in dodal 16 skokov za zmago Pelikanov po podaljšku s 116:113. "Velika zmaga za nas, bili smo res na hudi preizkušnji," je povedal Davis, ki je dosegel le tri točke manj kot v nedeljo v New Yorku. Jrue Holiday je vknjižil 23 točk, DeMarcus Cousins 19 točk in 15 skokov. Omenjena trojka New Orleans je dosegla vseh 12 točk svoje ekipe v podaljšku.

Pri Bostonu, ki je izgubil prvič na osmih tekmah, je bil s 27 točkami najučinkovitejši Kyrie Irving. 24 jih je dosegel v drugem polčasu, v katerem so Celticsi nadoknadili 12 točk zaostanka. V podaljšku so zapravili prednost petih točk. Gostitelji so izza črte sprožili kar 50 metov. Zadeli so jih 19. V podaljšku so trojke metali 1/4.

Pretep Afflala in Bjelice

Dvoboj med Orlandom in Minnesoto (108:102) je zaznamoval pretep med branilcem Arronom Afflalom in srbskim krilnim centrom Nemanjo Bjelico. Incident se je zgodil sredi druge četrtine, ko je Afflalo med igro zamahnil proti Bjelici. Štiri minute prej sta oba dobila tehnični napaki zaradi besednega obračuna. "Ne bi bil rad žrtev, toda zamahnil je proti meni in moral sem se braniti. Skušal sem ga pomiriti, bil je res divji. Ne vem, kaj je z njim narobe," je povedal Bjelica. Oba sta bila seveda nemudoma izključena.

ORLANDO - MINNESOTA 108:102

Fournioer 32, Augustin 18; Butler 28, Gibson 18.



BOSTON - NEW ORLEANS * 113:116

Irving 27, Brown in Smart po 16; Davis 45, 16 skokov, Holiday 23, Cousins 19, 15 skokov.

* - po podaljšku



DENVER - DALLAS 105:102

Jokić 29, 18 skokov, 7 podaj, Harris 25; Smith 26, Barnes 17.



PORTLAND - PHOENIX 118:111

Lillard 31, McCollum 27; Booker 43, Daniels 18.

Tekme 17. januarja:

CHARLOTTE - WASHINGTON

ATLANTA - NEW ORLEANS

BROOKLYN - SAN ANTONIO

TORONTO - DETROIT

CHICAGO - GOLDEN STATE

MILWAUKEE - MIAMI

OKLAHOMA CITY - LA LAKERS

SACRAMENTO - UTAH

LA CLIPPERS - DENVER

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 45 34 11 75,6 TORONTO RAPTORS 42 29 13 69,0 CLEVELAND CAVALIERS 43 26 17 60,5 MIAMI HEAT 43 25 18 58,1 WASHINGTON WIZARDS 44 25 19 56,8 INDIANA PACERS 44 24 20 54,5 MILWAUKEE BUCKS 43 23 20 53,5 DETROIT PISTONS 42 22 20 52,4 --------------------------------------- PHILADELPHIA 76ERS 40 20 20 50,0 NEW YORK KNICKS 44 20 24 45,5 CHARLOTTE HORNETS 42 17 25 40,5 CHICAGO BULLS 44 17 27 38,6 BROOKLYN NETS 44 16 28 36,4 ORLANDO MAGIC 44 13 31 29,5 ATLANTA HAWKS 43 12 31 27,9 ZAHODNA KONFERENCA GOLDEN STATE WARRIORS 45 36 9 80,0 HOUSTON ROCKETS 42 30 12 71,4 SAN ANTONIO SPURS 45 29 16 64,4 MINNESOTA TIMBERWOLVES 46 29 17 63,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 44 24 20 54,5 NEW ORLEANS PELICANS 43 23 20 53,5 PORTLAND TRAIL BLAZERS 44 23 21 52,3 DENVER NUGGETS 44 23 21 52,3 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 43 22 21 51,2 UTAH JAZZ 43 17 26 39,5 PHOENIX SUNS 45 16 29 35,6 LOS ANGELES LAKERS 43 15 28 34,9 DALLAS MAVERICKS 45 15 30 33,3 MEMPHIS GRIZZLIES 42 14 28 33,3 SACRAMENTO KINGS 43 13 30 30,2

