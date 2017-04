Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Nick Kyrgios je Avstraliji priboril drugo točko. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Davisov pokal: Urbanija začenja v Pretorii

Avstralija povedla z 2:0

7. april 2017 ob 13:38

Pretoria - MMC RTV SLO

Oslabljena teniška reprezentanca bo danes v Pretorii začela obračun Davisovega pokala z Južnoafriško republiko.

Kapetan Blaž Trupej ne more računati na Blaža Kavčiča in Blaža Rolo, uvodni dan bo v ogenj poslal Mika Urbanijo in Grega Žemljo. V uvodnem obračunu se bosta pomerila Urbanija in Lloyd Harris, sledil pa bo dvoboj Nicolaas Scholtz - Grega Žemlja.

Obračun poteka na trdi podlagi.

Davisov pokal, druga evroafriška skupina, 2. krog

JUŽNA AFRIKA - SLOVENIJA

Danes:

Harris - Urbanija 6:1, 6:1, -:-

Scholtz - Žemlja

Sobota:

Klaasen/Roelofse - Ternar/Žitnik

Nedelja:

Harris - Žemlja

Scholtz - Urbanija

Svetovna skupina, četrtfinale:

Charleroi (trda podlaga, dvorana):

BELGIJA - ITALIJA

Darcis - Lorenzi petek

Goffin - Seppi petek

Bemelmans/De Loore -

Bolelli/Giannessi sobota

Goffin - Lorenzi nedelja

Darcis - Seppi nedelja



Brisbane (trda podlaga):

AVSTRALIJA - ZDA 2:0

Thompson - Sock 6:3, 3:6, 7:6, 6:4

Kyrgios - Isner 7:5, 7:6, 7:6

Groth/Peers -

Johnson/Querrey sobota

Kyrgios - Sock nedelja

Thompson - Isner nedelja

Rouen (pesek, dvorana):

FRANCIJA - VELIKA BRITANIJA

Pouille - Edmund petek

Chardy - Evans petek

Mahut/Benneteau -

J. Murray/Inglot sobota

Pouille - Evans nedelja

Chardy - Edmund nedelja



Beograd (trda podlaga, dvorana):

SRBIJA - ŠPANIJA

Đoković - Ramos Vinolas petek

Troicki - Carreno Busta petek

Troicki/Zimonjić -

M. Lopez/Munar sobota

Đoković - Carreno Busta nedelja

Troicki - Ramos Vinolas nedelja

S. J.