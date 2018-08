Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 28 glasov Ocenite to novico! Luka Dončić in trener Rick Carlisle se bosta najprej odpravila v Phoenix. Foto: Reuters V Los Angelesu že nestrpno pričakujejo debi LeBrona Jamesa. 20. oktobra bodo Lakersi gostili Houston. Foto: EPA Sorodne novice Dončić premočno zmagal v anketi za novinca leta Dodaj v

Debi Dončića proti Kokoškovu in Aytonu

Znan tudi že božični spored

8. avgust 2018 ob 20:47

New York - MMC RTV SLO

Nova sezona Lige NBA se bo začela 16. oktobra. Luka Dončić bo prvo tekmo za Dallas odigral dan zatem v Phoenixu, kjer se bo srečal s prvim izborom na letošnjem naboru DeAndrejem Aytonom.

Phoenix bo v novi sezoni vodil nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov.

Kapetan slovenske zlate reprezentance Goran Dragić bo uvodni tekmi sezone z Miamijem odigral v gosteh 17. in 18. oktobra v Orlandu in Washingtonu.

Že prvi večer bo izjemen. Boston bo gostil Philadelphio v srečanju ekip, ki imata sijajni zasedbi in bi se lahko pomerili tudi v finalu Vzhoda, potem ko je Cleveland močno oslabljen in ni med kandidati za visoka mesta. Košarkarji Golden Stata bodo prstane prejeli proti Oklahomi, pod strop Oracle Arene pa bodo dvignili prapor že tretjič v zadnjih štirih sezonah. Russell Westbrook si bo lahko od blizu ogledal, kako si bo njegov nekdanji soigralec Kevin Durant nadel drugi zaporedni šampionski prstan.

V ospredju bo prva tekma LeBrona Jamesa v dresu LA Lakersov. Debitiral bo 18. oktobra v Portlandu, Staples Center pa je že razprodan za uvodno tekmo Jezernikov na domačem parketu, 20. oktobra prihaja Houston. Zelo zanimivo bo videti srečanje MVP-ja rednega dela sezone Jamesa Hardna in Jamesa, ki je za 153 milijonov ameriških dolarjev podpisal štiriletno pogodbo z Lakersi.

Lakersi na božični večer gostujejo v Oracle Areni

Znan je tudi že božični spored, ko je vsako leto tradicionalno na sporedu pet derbijev. Spored se bo začel v Madison Square Gardnu, kjer bo New York gostil Milwaukee, sledil bo obračun Houstona in Oklahome, Boston pričakuje Philadelphio, prava poslastica pa bo srečanje med Golden Statom in LA Lakersi v Oracle Areni. James se bo že četrtič zapored srečal z Bojevniki na božič. Praznični spored bosta sklenila Utah in Portland.

Tekmi 16. oktobra:

BOSTON – PHILADELPHIA

GOLDEN STATE – OKLAHOMA CITY



Tekmi 17. oktobra:

HOUSTON – NEW ORELANS

PHOENIX – DALLAS

ORLANDO - MIAMI



Tekmi 18. oktobra:

PHILADELPHIA – CHICAGO

PORTLAND – LA LAKERS

WASHINGTON - MIAMI



Tekmi 19. oktobra:

TORONTO – BOSTON

UTAH – GOLDEN STATE



Tekmi 20. oktobra:

WASHINGTON – TORONTO

LA LAKERS – HOUSTON

A. G.