Debi med svetovno elito nagrada za odlične skoke državnega prvaka

Želja osvojiti točke, ostalih ciljev si še ne postavlja

15. november 2017 ob 10:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

V petek, ko se bo s kvalifikacijami v Wisli začela olimpijska sezona za smučarske skakalce, bo v svetovnem pokalu prvič nastopil Timi Zajc, poletni slovenski prvak.

Čeprav si 18-letni Domen Prevc, ki je v zadnjih dveh zimah navduševal, ni izboril mesta v ekipi, pa je Gorana Janusa prepričal še en obetavni najstnik, 17-letni Zajc, ki je prav tako varovanec Gorazda Bertonclja. Trener mladinskih selekcij v smučarskih skokih ima med sedmerico potnikov za uvodni preizkušnji še enega varovanca, Tilna Bartola. Obe imeni je ob koncu poletnega dela sezone izpostavil Peter Prevc. Medtem ko se Bartol že nekaj časa spogleduje z A-ekipo in se je širši javnosti med drugim predstavil leta 2016, ko je na preizkusu planiške velikanke poletel kar 252 metrov, a ob tem padel, pa tri leta mlajši Zajc do letošnjega poletja ni bil tako znan.

Praktično do konca poletja, čeprav je v celinskem pokalu skakal zelo dobro in med drugim tudi dobil tekmo v Trondheimu. Dokončno je navdušil 8. oktobra, ko je v Kranju presenetljivo osvojil naslov državnega prvaka. "Nedvomno mi ta naslov da neko dodatno motivacijo za treninge. V bistvu sem si tam tudi priboril vstopnico za svetovni pokal," je povedal mladenič iz Hramš v Spodnji Savinjski dolini.

Formo še malce nadgradil

Zdaj je pred njim nova velika stopnica v karieri, debi na tekmi svetovnega pokala: "Po eni strani se nastopa v svetovnem pokalu zelo veselim, po drugi strani pa me je tudi malce strah, kaj in kako bo. To je nova izkušnja in je lepo, da spoznaš še druge tekme, sploh take, kot je preizkušnja na najvišji ravni," se je na izziv, ki ga na Poljskem čaka konec tedna, navezal član skakalnega kluba z Ljubnega.

Nase je dobro opozoril že februarja, ko je blestel v Erzurumu na olimpijskem festivalu evropske mladine. V Turčiji je med drugim postavil tudi rekord naprave, hkrati pa v vseh treh nastopih – posamični tekmi, ekipni preizkušnji in tekmi mešanih ekip – osvojil zlato kolajno. Celo poletje je nato skakal dobro, tudi v zadnjem obdobju pa je prepričal Janusa, da mu nameni mesto v ekipi: "Zelo sem zadovoljen, da sem v moštvu. Zadovoljen sem tudi s formo, ki sem jo v zadnjem času še malce nadgradil in sem dobil nagrado - nastop na tekmi svetovnega pokala. Forma je dobra, bomo pa videli, kaj to pomeni proti konkurenci."

Prva želja osvojiti točke

Veliko primerjav z reprezentančnimi kolegi še nima. Kot pravi navdušenec nad motociklističnimi športi, kjer vneto pesti stiska za Valentina Rossija, niso imeli z izkušenejšimi slovenskimi skakalci veliko skupnih treningov, tudi sicer pa je bil bolj osredotočen nase, kot pa, da bi gledal in se primerjal z drugimi. "Za letošnjo sezono si predvsem želim, da bi osvojil točke, sicer pa nekih velikih ciljev za zdaj še nimam. Želel bi si konstantno nastopal v svetovnem pokalu, a najprej je treba dobro skakati na prvi tekmi, potem bomo pa videli," je povedal glede pričakovanj na prvih tekmah.

V Wisli se sicer še ne bo srečal s svojim velikim vzornikom Gregorjem Schlierenzauerjem, za katerega je vedno navijal, saj je avstrijski as poškodovan. Do srečanja z njim bo moral počakati na kakšno drugo postajo svetovnega pokala, morda celo do kakšnega vrhunca sezone, o čemer pa konkretno Zajc še ne razmišlja: "Olimpijske igre so seveda skrita želja, a misli glede sodelovanja v Pjongčangu nimam. Najprej moramo videti, kaj bo v Wisli in kaj bodo trenerji povedali za naprej. Seveda je želja tudi novoletna turneja, a najprej moram dobro skakati na drugih tekmah," je dodal mladenič, glede še enega izziva, debija na letalnicah pa pristavil: "Moje mnenje je, da sem že pripravljen za velikanke, a trenerji na to malce drugače gledajo (smeh, op. a.)."

Tilen Jamnik