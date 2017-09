Defenzivni specialist Čančar: V obrambi ima največjo vlogo želja

5. september 2017 ob 09:18

Helsinki - MMC RTV SLO

Statistika pokaže veliko, a seveda ne vsega. Eden takih, ki je v slovenski reprezentanci odigral izjemno pomembno vlogo, a se statistično to ne vidi, je brez dvoma Vlatko Čančar.

Še posebej proti Grčiji, ko se na primer sploh ni vpisal med strelce, je opravil izjemno delo v obrambi. Bil je na parketu v zadnji četrtini, ko je Slovenija po zaostanku osmih točk prevzela pobudo, izničila razliko in prešla v vodstvo. V tretji četrtini so bili Grki dominantni v skoku, Slovenci pa so imeli ogromno težav v obrambi. Nato je sledil preobrat. Proti izkušenim dvakratnim evropskim prvakom so Slovenci s pametno igro, brez kakršnega naleta ali srečno zadetih težkih metov, izničili zaostanek in prišli do tretje zmage. Čančar je ujel štiri odbite žoge, bil pa je odličen v obrambi, kjer se je kosal s katerim koli Grkom je bilo treba. Ustavljal je čvrstega in izjemno izkušenega krilnega centra Jorgosa Printezisa, se zoperstavil krilu Kostasu Papanikolauju, ali pa celo pokril kakšnega izmed zunanjih igralcev.

Z Dončićem sta prihodnost slovenske košarke

Ob Luki Dončiću drugi najmlajši član reprezentance je pustil pomemben pečat, takšnega, da so na novinarski konferenci njegovo branjene pod obročem in tudi na trojki izpostavili tuji novinarji. "Košarke ne gledamo samo skozi napad. Čančar je v določenih košarkarskih prvinah izvrsten in v tej ekipi je sprejel svojo vlogo. To je dobra popotnica za njegovo prihodnost in kjer koli bo igral bo odličen obrambni košarkar. Naredil si bo ime. Je tudi dovolj dober v napadu, da lahko pomaga tej ekipi in v prihodnosti bo tudi tu odigral pomembno vlogo. Je mlad igralec in razume svojo vlogo. V obrambi je pomemben s svojo vsestranskostjo, višino, dolgimi rokami … Je zelo pameten in po navadi zelo dobro izvršuje plan tekme. To je velika stvar in še bolj ga bomo uporabljali. Ponosen sem, kako igra ta turnir. Bil je poškodovan in izpustil skoraj tri tedne priprav. Zdaj je nazaj. Vedno je pozitiven, ne glede na to ali igra ali je na klopi. Razume svojo vlogo in vesel sem zanj, saj definira svojo vlogo to poletje in tudi za prihodnost," je povedal Kokoškov.

Srbski strokovnjak na slovenski klopi dvema mladeničema zelo zaupa. Komaj polnoletni Dončić je ob Goranu Dragiću celo glavni nosilec igre in druga moč v napadu, slabi dve leti starejši Čančar pa tudi igra vse več, vse bolje in je vse pomembnejši za reprezentanco: "Ta dva fanta sta zelo pomembna, stara sta 18 in 20 let in sta prihodnost slovenske košarke. Cilj je, da dobimo tekmo, zelo pomembno pa je tudi, da imamo neke nove, sveže in mlade igralce, ki predstavljajo prihodnost. Obema grejo zasluge. Ni treba ponavljati, da je Luka izjemen. Od njega pričakujemo, da je agresiven in potrpežljiv. Odigral je zelo dobro tekmo. Čančar pa je eden naših najboljših obrambnih igralcev. Defenzivno nam daje vsestranskost. Njegova pozitivnost v garderobi in izven terena je zelo pomembna, odnos in obnašanje pa sta vsem za zgled."

Zadovoljen s svojo vlogo

V enem letu v Beogradu oziroma Sremski Mitrovici, kjer Mega igra domače tekme, je Čančar vidno napredoval in se fizično okrepil. Njegovega znanja niso spregledali niti v Ligi NBA in je letos postal prvi Slovenec po Goranu Dragiću, ki je bil izbran na naboru. 49. po vrsti ga je draftiral Denver. 203 centimetre visoki krilni košarkar, ki je dokazal, da v obrambi lahko pokriva več položajev in različne tipe igralcev, prvič nastopa na velikem tekmovanju. "Zadovoljen sem z vlogo, ki mi jo je namenil trener. Vsaka minuta na parketu mi pride prav. Zahvaljujem se selektorju, trenerskemu štabu in igralcem, da sem po vsakem dnevu boljši tako na parketu kot izven njega. Kokoškov med vedno spodbuja, da se najprej osredotočam na obrambo in potem iz tega razvijem igro v napadu, da ne mislim samo na napad. Obramba je več ali manj želja, seveda pa moraš upoštevati tudi navodil, toda največjo vlogo ima želja," je povedal Koprčan, ki je letos dopolnil 20 let.

Ko si je na pripravljalni tekmi v Mariboru proti Češki v začetku avgusta poškodoval gleženj, so bili obrazi vseh v reprezentanci zelo zaskrbljeni. Povsem razumljivo, saj je Čančar pokazal, kaj lahko da tej ekipi. Toda okrevanje je bilo uspešno in že proti Hrvaški v Stožicah je stopil na parket: "Poškodba je nekako sanirana, a na trenutke še kdaj začutim bolečino. Fizioterapevti v reprezentanci se zares trudijo, da imam s tem čim manj težav in moram priznati, da so bili do zdaj uspešni." Obramba je na pripravljalnih tekmah povzročala Kokoškovu največ preglavic. Toda videti je, s čimer se je strinjal tudi selektor, da je vsako tekmo boljša, čvrstejša in agresivnejša. Če zaradi okrevanja po operaciji kolena, manjka prvi defenzivni adut Zoran Dragić, ki je dajal posebno energijo v obrambi in pokrival najboljše nasprotnikove košarkarje, zdaj počasi to vlogo prevzema Čančar. "Po treh zmagah nam je zrasla samozavest. Ne želimo preveč napovedovati, a gremo v vsako tekmo z gromozansko željo po zmagi. Tako naj ostane, je pa seveda lepo, da imamo za sabo tri zmage, ki jih želimo tu še nadgraditi proti Islandiji in Franciji," je še pristavil mladi Primorec.

Iz Helsinkov

Tilen Jamnik