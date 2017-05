Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dejan Čikić

1. maj 2017 ob 09:43

Domžale - MMC RTV SLO

Za nami je zelo burna sezona. Na začetku so bili cilji visoki, a se je zaradi velikega števila poškodb in odhoda nekaterih igralcev koncept precej zasukal.

Najbolje so nastali položaj izkoristili štirje mladinci, ki so upravičili naša pričakovanja in dokazali, da lahko igrajo na ravni Lige Nova KBM. Zahvaljujem se vsem v štabu za izjemno pomoč in vsem, ki so nam stali ob strani tudi takrat, ko rezultatsko nismo blesteli. Ko sem prevzel ekipo, smo se dogovorili, da se po končanem prvenstvu vrnem na položaj vodje mladinskega pogona. To je bila zame zelo koristna izkušnja. Čestitke vsem igralcem, ki so zdržali skupaj do konca letošnje sezone.

Trener Helios Sunsov Dejan Čikić je po tekmi proti Rogaški (85:56) potegnil črto pod sezono. Lani so Domžalčani presenetljivo postali državni prvaki, letos pa se jim ni uspelo uvrstiti v končnico prvenstva. V Ligi za prvaka so zasedli šesto mesto. Edino zmago so dosegli prav v zadnjem krogu. V naslednjo sezono bo Helios stopil z novim trenerjem, Čikić pa bo še naprej vodil mladinsko ekipo.

