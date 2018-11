Dejstva so kruta: Slovenija je samo 38. in brez igre

22. november 2018 ob 06:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Naliti si čistega vina in postaviti realna pričakovanja – to naj bi moral imeti naslednji selektor slovenske nogometne reprezentance.

Novinarja Toni Gruden in Slavko Jerič sta v podkastu SOS-odmev gostila radijskega kolego Luko Petriča, s katerim so potegnili črto pod premierno Ligo narodov.



Preslabi tako v obrambi kot napadu

Slovenska reprezentanca je bila v tem tekmovanju neuspešna, saj je bilo že krog pred koncem jasno, da se več ne more izogniti padcu v najnižji D-razred. "Ni bilo ne igre ne izida. Če je imel NZS resne tekmovalne ambicije, bi moral že po dveh tekmah zamenjati selektorja Tomaža Kavčiča. Oktobrska menjava je bila nepotrebna, ker niso imeli pripravljene menjave, s katero bi novi selektor vodil Slovenijo na zadnjih dveh tekmah in tako naredil vsaj eno pripravo pred marčevskim začetkom kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Posest žoge definira razvoj igre, vse raziskave kažejo, če prevladuješ pri žogi, dobiš nato veliko večino tekem. Slovenija je dominirala samo doma proti Bolgariji in Cipru. S posestjo pridejo tudi streli na gol, slovenski napad je bil slab, precenjuje se tudi obramba, ki je dopuščala 5,33 strela v okvir vrat, na drugi strani so sami streljali 2,8-krat na tekmo," je ključne težave povzel Gruden.

Skupina ni bila zahtevna

Petrič je poudaril, da Slovenija enostavno ni bila dovolj kakovostna, čeprav je nastopala v razmeroma nezahtevni skupini: "Izstopala je Norveška, gre za uigrano ekipo, vsi vedo, kaj delajo, z razliko s preteklostjo igrajo tokrat precej po tleh. Imajo dobrega trenerja, ki očitno dela na dolgi rok. Bolgarija ni prepričala, morda je bolj disciplinirana kot nekoč, a med igralci nima presežkov, zato je daleč od ocene, da je bila zahtevni tekmec, Ciper pa je skromen. Slovenija bi morala res igrati bolje."

Miklavič se je mikrofona bal kot hudič križa

Svojo ceno za slabe rezultate je plačal Tomaž Kavčič, ki se je moral posloviti še pred koncem Lige narodov. Petrič ocenjuje njegov kratek mandat: "Slovenija ni igrala dobro, Kavčič je bil v nehvaležnem položaju, poskrbeti je moral za menjavo generacij, ki se je dogajala tudi med njegovim delovanjem. Ni bil najboljši retorik, zato se je vzpostavil dvom, če lahko motivira igralce. A imamo odličen primer iz preteklosti. Milan Miklavič je bil Kekov pomočnik, mikrofonov se je bal kot hudič križa, ni bil govorec, a v tisti reprezentanci so vsi nogometaši igrali zanj. Kavčič je bil od začetka obsojen na toplo-hladen odnos navijačev. Če bi šlo Sloveniji dobro, bi bil lahko priljubljen, ker bi se marsikdo poistovetil z njim (kot pri Katancu). Ni črno-bel človek, ni zahteval, da bi bilo vse po njegovo, bil je spoštljiv, nikogar ni vrgel pod avtobus, niti Oblaka, čeprav je imel precej priložnosti. Tudi na zadnji konferenci je priznal, da je bil Oblak njegov osebni poraz. Srčno si je želel, a se ni izšlo."

Slovenija je uspešen izvoznik

V času prvih reprezentančnih uspehov je imela Slovenija le peščico nogometašev, ki so igrali v tujini, danes je stvar obrnjena. "Bosmanovo pravilo je bilo sprejeto leta 1995, takrat je bil izvoz nogometašev majhen, zdaj pa je Slovenija glede na število nogometašev in prebivalcev med večjimi izvozniki nogometnih ladij. Po podatkih CIES-a smo za Hrvaško takoj drugi izvozniki," je navedel Gruden, ki na naši spletni strani vsak ponedeljek povzema dosežke slovenskih nogometašev v tujih ligah. Opozoril je še na drug paradoks: "Danes v reprezentanci igrajo tisti, ki v klubu skorajda ne igrajo, na reprezentančni klopi pa imamo tiste, ki redno igrajo v klubu. Dober primer je Amir Dervišević – od marca do septembra je blestel v Mariboru, zaradi česar je prišel v reprezentanco. Po porazu na večnem derbiju je v Mariboru izgubil mesto v prvi enajsterici, a se je zdaj prebil v prvo enajsterico Slovenije."

Zapoznel refleks pri vpoklicu

Jerič je ob tem poudaril težavo slovenskih selektorjev in njihov zapozneli refleks: "Tu imam v mislih sploh Srečka Katanca, zelo pogosto se je zgodilo, da so enostavno ignorirali nogometaše, ki so blesteli v slovenski ligi. V trenutku, ko so bili prodani v tuje klube, so dobili vpoklic, čeprav se je potem zgodilo, da so nemalokrat obsedeli na klopi."

Iličić le za Ronaldom in Susom

Novinarji so se dotaknili zgodbe o Janu Oblaku in nesojenem kapetanu, vsi pa so navdušeni nad pristopom novega kapetana Josipa Iličića. "Pogosto slišimo nogometaše, da reprezentanca ovira njihovo klubsko kariero, da nimajo časa za počitek. Iličić je prejšnji mesec pokazal neverjetni pristop. Zaradi poškodbe bi lahko manjkal, a je prišel, podprl Slovenijo in nato tudi igral. Ko se je vrnil v klub, je v naslednjih tekmah postal najboljši igralec v Italiji, v štirih tekmah je dal tri gole in tri podaje. Danes je tako po oceni whoscored tretji najboljši igralec Serie A, pred njim sta le Cristiano Ronaldo in Suso," pravi Petrič.

Potrebni so realni cilji

Naslednji mesec bodo znane kvalifikacijske skupine za Euro 2020. Gruden je prepričan, da Slovenija ne sme imeti previsokih pričakovanj: "Zastaviti se morajo cilji, pričakovanja morajo biti nižja. Realna dejstva so kruta, Slovenija je bila 38. v Ligi narodov, izpadla je v najnižji razred, ima slabo igro v napadu. Zadnja leta smo imeli težave s tem, da smo imeli previsoke cilje, ko je prišel Sandi Čeferin na NZS, je napovedal celo uvrstitev na svetovno prvenstvo v Braziliji. Spustimo cilje, vidimo, kje smo, in gradimo reprezentanco za naprej."

Vabljeni k poslušanju celotne epizode SOS-odmev, kjer so novinarji razglabljali še o drugih podrobnostih iz Lige narodov, razmišljali o kandidatih za novega selektorja, secirali so teniško sezono in se pozabavali s številko 6. Poslušajte!

