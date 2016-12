Del Potra ne bo na OP Avstralije

Ocenite to novico!

Ima težave s poškodbo

23. december 2016 ob 21:38

Buenos Aires - MMC RTV SLO/STA

Do Odprtega prvenstva Avstralije sta le še dobra dva tedna, svoj nastop pa je zaradi poškodbe odpovedal Argentinec Juan Martin Del Potro.

"Le še 15 dni je do začetka prvenstva v Avstraliji, ni dovolj časa," je dejal del Potro. "Če me je tenis čakal dve leti, potem me lahko tudi Avstralija spet pričakuje."

Nekdanji zmagovalec Odprtega prvenstva ZDA in olimpijski podprvak, zdaj 38. igralec sveta, bo sezono začel šele februarja, ni pa še znano, na katerem turnirju.

"V letu 2017 si želim biti zdrav in miren. Pomirja me dejstvo, da bo Davisov pokal pri nas doma," pa je o sezoni 2017 povedal Argentinec.