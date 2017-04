Delitev točk med Celjem in Koprom

Aluminij že v prvem polčasu dosegel tri zadetke

30. april 2017 ob 17:23,

zadnji poseg: 30. april 2017 ob 19:31

Celje/Kidričevo - MMC RTV SLO/STA

Nogometaši Aluminija so na tekmi 31. kroga Prve lige TS s 3:1 premagali Kalcer Radomlje. Celje in Koper sta se razšla z 2:2.

Kidričani so z osmo zmago v sezoni za točko prehiteli Krško na osmem mestu. Ekipi se bosta v petek pomerili med sabo na stadionu Matije Gubca.

Aluminij je vse tri zadetke proti Radomljam dosegel že v prvem polčasu. V 12. minuti je s strelom iz kazenskega prostora mrežo načel Blaž Kramer po podaji Žige Škofleka. V 26. minuti je Kramer podal z leve strani, Škoflek pa z glavo povišal na 2:0. V 35. minuti je prosti strel z več kot 30 metrov izvedel Milan Kocić, znova povsem osamljeni Kramer pa je z glavo še enkrat premagal Aljaža Ivačiča. Častni gol za goste je dal Luka Cerar v 50. minuti z lepim strelom s približno 20 metrov, ko je zadel desni zgornji kot vrat vratarja Luke Janžekovića.

Volaš v polno in v vratnico

Celje je spomladi še naprej neporaženo, a se ni uspelo približati četrtouvrščeni Gorici le na dve točki. Gostitelji so povedli v 34. minuti, ko je Tomislav Barišić z desne strani podal v kazenski prostor, žoga je zletela mimo Gorana Cvijanovića do Janeza Piška, ta pa jo potisnil v prazno mrežo in poskrbel za svoj prvenec v sezoni. Toda še pred koncem prvega polčasa, v 42. minuti, so gosti poravnali izid. Po dolgi podaji sta zamudila branilca Elvedin Džinić in Barišić, tako da je Sandi Križman prišel do žoge približno deset metrov od vrat in neubranljivo izenačil.

Celjani so znova povedli v 56. minuti. Po Cvijanovićevi podaji iz kota na drugo vratnico je z glavo Džinić žogo vrnil pred vrata, kjer je bil najspretnejši Dalibor Volaš in dosegel 12. zadetek v sezoni. V 60. minuti je Senijad Ibričić mojstrsko preigraval ob prodoru v kazenski prostor, nato pa malce z leve strani matiral še Matjaža Rozmana in postavil končni izid. V 77. minuti je Volaš iz bližine zadel vratnico, tako da je ostalo pri 2:2.

31. krog:

ALUMINIJ - KALCER RADOMLJE 3:1 (3:0)

300; Kramer 12., 35., Škoflek 26.; Cerar 50.



Aluminij: Janžeković, Damiš, Turkalj, Kocić, Muminović, Kramer (74./Mesec), Mensah (78./Petrović), Vrbanec ( 66./Tahiraj), Škoflek, Vezjak, Bizjak.

Kalcer Radomlje: Ivačič, Jazbec, Karamatić, Marinšek (46./Primc), Balić (57./Nunić), Hlede, Jugovar, Janković, Kovjenić (46./Rokavec), Cerar, Šipek.

Sodnik: Matej Jug (Tolmin)



CELJE - KOPER 2:2 (1:1)

400; Pišek 34., Volaš 56.; Križman 42., Ibričić 60.



Celje: Rozman, Vidmajer, Travner, Džinić, Barišić, Pišek, Pungaršek (78./Rahmanović), Požeg Vancaš (74./ Hadžić), Cvek (56./Lupeta), Cvijanović, Volaš.

Koper: Antolović, Paljk, Datković, Gregov, Horvat (83./Dedić), Krivičić, Križman, Ibričić, Hodžić, Belima, Park (46./ Pučko).

Sodnik: Dejan Balažič (Ljubljana)



Odigrano v petek in soboto:

GORICA - KRŠKO 0:0

500 gledalcev

RK: Mensah 73./Krško

DOMŽALE - RUDAR 3:0 (0:0)

600; Franjić 57., Repas 65., Majer 77./11-m

OLIMPIJA - MARIBOR 0:0

7.000 gledalcev

Lestvica:

MARIBOR 31 20 8 3 58:22 68 DOMŽALE 31 16 6 9 60:34 54 OLIMPIJA 31 15 8 8 42:28 53 GORICA 31 13 10 8 41:35 49 CELJE 31 12 9 10 39:35 45 LUKA KOPER 31 10 12 9 34:37 42 RUDAR 31 9 8 14 41:46 35 ALUMINIJ 31 8 8 15 32:47 32 KRŠKO 31 6 13 12 33:46 31 KALCER RADOMLJE 31 1 8 22 22:72 11

M. R.