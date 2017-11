Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 13 glasov Ocenite to novico! Slovenija je (z edinim strelom v prvem polčasu) v 21. minuti povedla (zadel je Milan Tučić), a Francija je po zaslugi hat-tricka Miusse Dembeleja ob polčasu že vodila z 1:3. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Rezervista Mlakar in Vrbanec prinesla tri točke Dodaj v

Dembele s hat-trickom že do polčasa končal slovenske upe

Sporna izključitev Gala Primca v 38. minuti

13. november 2017 ob 11:47,

zadnji poseg: 13. november 2017 ob 20:39

Domžale - MMC RTV SLO

Slovenski nogometaši do 21 let so v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2019 prvič izgubili. Favorizirani Francozi so v Domžalah zmagali z 1:3, vse delo so opravili že v prvem polčasu.

Tudi brez Kyliana Mbappeja mlada francoska reprezentanca deluje premočno za tekmece v skupini 9, Slovenci pa so lahko veseli, da se Francozi niso še bolj znesli nad njimi in so v drugem polčasu malce umirili igro.

Začelo se je spodbudno, saj je v 21. minuti zadel Milan Tučić, kar je bila prva akcija slovenske izbrane vrste in edini strel v gol v prvem polčasu. Erik Gliha je z leve strani poslal lep predložek pred gol, na oddaljenejši vratnici je Kramarič v dvoboju z Hernandezom žogo uspel podati pred gol, kjer je bil osamljen Tučić.

Francoze zadetek ni zmedel, še naprej so več napadali, kar se jim je obrestovalo v 34. minuti. Moussa Dembele, napadalec Celtica, je prodrl v kazenski prostor, kjer ga je s prekrškem ustavil Žan Žužek. Dembele je zanesljivo unovčil enajstmetrovko.

V 38. minuti je Gal Primc zaradi prekrška nad Bambajem prestrogo dobil rdeči karton in Francija je povsem zagospodarila. V glavni vlogi je bil Dembele, ki mu je že do polčasa uspel hat-trick. Najprej je podajo pred gol ob strelu iz prve spremenil v zadetek, tik pred polčasom pa je sijajno meril s 17 metrov. O francoski premoči v prvem polčasu zgovorno pričajo številke. V posesti žoge je bilo 25:75, v strelih 1:10.

Selektor Primož Gliha tako kot v četrtek tekmi s Črno goro (v Novi Gorici) ni uvrstil Jana Mlakarja in Matica Vrbanca, ki sta priložnost spet dobila v drugem polčasu, a tokrat nista uspela narediti presežka. Dogajanje je bilo v nadaljevanju mirno, Slovenci so redko prišli čez sredino igrišča, Francozi pa se niso preveč naprezali.

Martin Terrier, nogometaš Lilla, ki je s sedmimi zadetki trenutno prvi strelec kvalifikacij, je imel v 90. minuti izjemno priložnost, da Franciji pribori še izdatnejšo zmago, bil je sam pred Grego Sorčanom, a je s šestih metrov zadel prečko.

KVALIFIKACIJE ZA EP 2019 (U-21)

SKUPINA 9, Domžale:

SLOVENIJA - FRANCIJA 1:3 (1:3)

Tučić 21.; Dembele 34./11-m, 41., 45.

RK: Primc 38.

Slovenija: Sorčan, Arh Česen, Lipušček, Žužek, Gliha, Fatkić (46./Vrbanec), Pišek, Primc, Kuhar (67./Šušnjara), Kramarič, Tučić (46./Mlakar).

Francija: Bernardoni, Amian Adou, Diallo, Diakhaby, Ndombele (65./Ntcham), Tousart, M. Dembele (74./Mousset), Lopez (80./Aouar), Bamba, Hernandez, Terrier.



Torek:

BOLGARIJA - ČRNA GORA

Lestvica: FRANCIJA 5 5 0 0 15:5 15 SLOVENIJA 5 3 1 1 10:6 10 KAZAHSTAN 5 1 3 1 8:8 6 LUKSEMBURG 5 1 1 3 5:10 4 BOLGARIJA 4 0 2 2 3:7 2 ČRNA GORA 4 0 1 3 3:8 1

Na EP 2019, ki bo v Italiji in San Marinu, se uvrstijo zmagovalci devetih skupin, štirje najboljši drugouvrščeni pa bodo igrali v dodatnih kvalifikacijah.

