Moussa Dembele bo v profesionalni karieri zaigral za tretji klub. Pred Brightonom je branil barve Fulhama in Celtica. Foto: Reuters

Dembele se vrača na angleške zelenice

Celtic prodal odličnega napadalca

25. december 2017 ob 12:36

Glasgov,Brighton - MMC RTV SLO, STA

Angleški prvoligaš Brighton & Hove Albion je v svoje vrste zvabil 21-letnega francoskega napadalca Mousso Dembeleja.

Po poročanju Sky Sports je bila odločilna finančna ponudba z juga Anglije, ki bo škotskemu prvaku Celticu navrgla 20 milijonov evrov.

Dembele so bo tako po letu in pol vrnil na angleške zelenice. V Glasgow je odšel iz Fulhama, za Celtic pa na 67 tekmah dosegel 40 zadetkov. Pred tem se je član mlade reprezentance Francije osem let kalil pri Paris St. Germainu.

M. L.