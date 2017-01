Depay za rekordni znesek prestopil v Lyon

Na Old Traffordu igral od poletja 2015

20. januar 2017 ob 23:18

Lyon - MMC RTV SLO/STA

Nizozemski napadalec Memphis Depay je po Morganu Schneiderlinu drugi nogometaš Manchester Uniteda, ki je v tem mesecu zapustil Old Trafford. Seli se v Francijo, kjer bo igral za Lyon.

Finančne podrobnosti prestopa niso znane, vendar je Jean-Michel Aulas, predsednik Lyona, za radijsko postajo RMC Sport dejal, da je posel vreden 16,5 milijonov evrov plus osem milijonov evrov v bonusih. Tako bi bil prestop 22-letnega nizozemskega reprezentanta najdražji v zgodovini kluba. Do zdaj je bil klubski rekorder Yoann Gourcuff, ki je leta 2010 iz Bordeauxa prestopil za 22 milijonov evrov.

"Željan sem nogometa, počutim se močnega in dobro pripravljenega, da se spoprimem z novim izzivom," je na Twitterju zapisal Depay, ki je v 27 nastopih za nizozemsko reprezentanco dosegel pet golov.

"V 18 mesecih, kolikor je na Old Trafordu, se mu ni uspelo prebiti med najboljše igralce, vendar je mlad, potrebuje igranje, zato mislim, da je njegov odhod v Lyon dobra stvar zanj. Vsekakor ga bomo še spremljali, in če se bo izkazal, so mu vrata našega kluba odprta," pa je odhod nadarjenega Depayja komentiral trener rdečih vragov Jose Mourinho.

Depay je v Manchester United prišel poleti leta 2015, zanj pa so tam PSV-ju odšteli 28,8 milijona evrov.

M. R.