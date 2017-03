Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Elfrid Payton je bil zelo zaslužen za zmago Orlanda (12 točk, 10 skokov in 8 podaj). Foto: EPA DeMar DeRozan je z 32 točkami zrežiral zmago Toronta v Washingtonu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Derbi Floride tretjič zapored pripadel Orlandu

Cleveland zadel rekordnih 25 trojk v Atlanti

4. marec 2017 ob 05:15

Orlando - MMC RTV SLO

Košarkarji Orlanda ostajajo zelo neugodni tekmeci Miamija. Vročica je doživela grenak poraz v boju za končnico Lige NBA (110:99).

Goran Dragić ni imel svojega večera v Amway Centru, prispeval je 15 točk, a je imel zelo slab met iz igre (3/14). V 34 minutah na parketu je zbral še pet skokov in pwt podaj. Najboljši strelec Miamija je bil James Johnson z 19 točkami. Blestel je Nikola Vučević, ki je za zmago Orlanda dosegel 25 točk in 9 skokov, Aaron Gordon je dodal 21 točk in 10 skokov.

Orlando je z delnim izidom 13:0 povedel s 15:5 sredi prve četrtine. Gostitelji so bili vseskozi v vodstvu, od odmoru so imeli sedem točk naskoka (60:53).

Elfrid Payton je na začetku drugega polčasa naredil prekršek nad Dragičem, ki je zadel vse tri proste mete (67:58). Izjemni Vučević je imel vedno pravi odgovor, štiri minute pred koncem tretje četrtine je povišal na 85:66.

V zadnji četrtini se je Miami uspel približati, Dragić je znova zadel tri proste mete in štiri minute pred koncem so Magici vodili le še s 97:91. Evan Fournier je zadel trojko dve minuti pred koncem za 104:91 in srečanje je bilo odločeno.

V noči s sobote na nedeljo bo Miami gostil pravke iz Clevelanda. Cavaliersi so zmagali v Atlanti (130:135). Odločilno prednost so si nabrali že do odmora (60:77). Zadeli so kar 25 trojk, kar je nov rekord Lige NBA. 16. decembra je Houston v New Orleans 24-krat zadel izza črte.

Hawski so bili blizu velikega preobrata v zadnji četrtini, saj je Paul Millsap minuto in pol pred koncem znižal na 123:124, a je nato Kyle Korver zadel trojko in Cavaliersi so prednost zadržali do konca. Ostrostrelec je 7. januarja po petih letih zapustil Atlanto v menjavi igralcev in se preselil v Cleveland.

Irving in James skupaj dosegla kar 81 točk

Kyrie Irving je dosegel kar 43 točk, zadel je pet trojk. LeBron James je šestkrat zadel izza črte v desetih poskusih. MVP lanskega finala je bil blizu trojnega dvojčka (38 točk, 13 skokov in 8 podaj).

To je bil prav poseben večer v Philips Areni, saj so pod strop dvignili številko 44, ki jo je nosil "Pistol" Pete Maravich. Umrl je 5. januarja 1988 zaradi srčnega infarkta, star je bil le 40 let. Pred njim so pod stropom dvorane viseli le Bob Pettit (9), Lou Hudson (23), Dominique Wilkins (21) in Dikembe Mutombo (55).

Petkove tekme:

ORLANDO - MIAMI 110:99

Vučević 25, 9 skokov in 7 podaj, Gordon 21 in 10 skokov, Payton 12, 10 skokov in 8 podaj, Green in Fournier po 11, Ross 10Augustin in Hezonja po 8, Biyombo 4; J. Johnson 19 (9/14 iz igre), Dragić 15 (3/14 izu igre, 0/3 za tri, prosti meti 9/11), 5 skokov in 5 podaj v 34 minutah, Whiteside 15 in 18 skokov, Ellington 14, T. Johson 10, McGruder 8, Richardson 7, Babbitt 6, Waiters 3, Reed 2.

PHILADELPHIA - NEW YORK 105:102

WASHINGTON - TORONTO 106:114

ATLANTA - CLEVELAND 130:135

MILWAUKEE - LA CLIPPERS 112:101

DALLAS - MEMPHIS 104:100

UTAH - BROOKLYN

PHOENIX - OKLAHOMA CITY

NEW ORLEANS - SAN ANTONIO

LA LAKERS - BOSTON

A. G.