Derbi: Liverpool - Manchester City 1:0

Manchester United se je rešil proti Middlesbroughju

31. december 2016 ob 18:28,

zadnji poseg: 31. december 2016 ob 18:37

Liverpool - MMC RTV SLO

Za nogometaše v elitni angleški Premierleague ni novoletnega počitka. Na silvestrovo je na sporedu 19. krog, katerega vrhunec je derbi med Liverpoolom in Manchester Cityjem.

Gre za obračun drugega in tretjega z lestvice. Vodilni Chelsea je že opravil svoje delo, potem ko je s 4:2 strl Stoke City za 13. zaporedno zmago. Junak obračuna na Stamford Bridgeu je bil z dvema goloma Willian.

Martial in Pogba rešila rdeče vrage

Manchester United je bil proti Middlesbroughju na robu poraza, saj so gostje po golu Granta Leadbitterja vodili vse od 67. minute. Nato pa sta varovance Joseja Mourinha z zadetkoma v 85. in 87. minuti rešila Anthony Martial in Paul Pogba.

ANGLEŠKO PRVENSTVO



19. KROG



Danes ob 18.30:

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY 1:0 (-:-)

Wijnaldum 8.

Liverpool: Mignolet, Clyne, Lovren, Klavan , Milner, Can, Henderson, Wijnaldum, Mane, Lallana, Firmino.

Manchester City: Bravo, Zabaleta, Otamendi, Stones, Kolarov, Fernandinho, Toure, Sterling, Silva, De Bruyne, Agüero.

Sodnik: Craig Pawson





CHELSEA - STOKE CITY 4:2 (1:0)

Cahill 34., Willian 57., 65., Costa 85.; Martins Indi 47., Crouch 64.



BURNLEY - SUNDERLAND 4:1 (1:0)

Gray 31., 51., 53., Barnes 67.; Defoe 71.

LEICESTER - WEST HAM 1:0 (1:0)

Slimani 22.



MANCHESTER UNITED - MIDDLESBROUGH 2:1 (0:0)

Martial 85., Pogba 87.; Leadbitter 67.



SOUTHAMPTON - WEST BROMWICH 1:2 (1:1)

Long 41.; Phillips 43., Robson Kanu 50.

: van Dijk 89./Southampton

SWANSEA - BOURNEMOUTH 0:3 (0:2)

Afobe 25., Fraser 45., King 88.



HULL CITY - EVERTON 2:2 (1:1)

Dawson 6., Snodgrass 65.; Marshall 45./ag, Barkley 84.



Nedelja ob 14.30:

WATFORD - TOTTENHAM



Ob 17.00:

ARSENAL - CRYSTAL PALACE

Lestvica: CHELSEA 19 16 1 2 42:13 49 LIVERPOOL 18 12 4 2 45:21 40 MANCHESTER CITY 18 12 3 3 39:20 39 ARSENAL 18 11 4 3 39:19 37 TOTTENHAM 18 10 6 2 33:13 36 MANCHESTER UTD. 19 10 6 3 29:19 36 EVERTON 19 7 6 6 25:23 27 WEST BROMWICH 19 7 5 7 25:23 26 SOUTHAMPTON 19 6 6 7 19:22 24 BOURNEMOUTH 19 7 3 9 26:31 24 BURNLEY 19 7 2 10 21:29 23 WATFORD 18 6 4 8 22:30 22 WEST HAM 19 6 4 9 23:33 22 STOKE CITY 19 5 6 8 22:32 21 LEICESTER 19 5 5 9 24:31 20 MIDDLESBROUGH 19 4 6 9 17:22 18 CRYSTAL PALACE 18 4 4 10 29:33 16 SUNDERLAND 19 4 2 13 17:35 14 HULL CITY 19 3 4 12 16:41 13 SWANSEA 19 3 3 13 21:44 12

