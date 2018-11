GEN-I Volley je slavil v Mariboru. Foto: Bojan Wernig V Črnučah je prišlo do presenečenja. Foto: Aleš Oblak Dodaj v

Derbi Primorkam, presenečenje v Črnučah

Pregled dogajanja v 7. krogu odbojkarskega prvenstva

26. november 2018 ob 13:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Odbojkarice Nove KBM Branik so po Calcit Volleyju morale priznati premoč še GEN-I Volleyju, tokrat po petih nizih. Medtem ko proti Kamničankam niso imele nobenih možnosti za zmago, so bile Štajerke v obračunu z Goričankami statistično gledano celo boljši tekmec.

Uspešnejše so bile namreč tako pri sprejemu začetnega udarca kot v napadalnih akcijah, dosegle pa so tudi en blok in en as več od tekmic. Varovanke Sama Miklavca so imele tudi možnost, da bi povedle z 2:0 v nizih, prav tako so v odločilnem petem nizu že vodile s 6:2 in 8:5, a so Novogoričanke v ključnih trenutkih igrale zelo dobro v bloku in obrambi ter Maribor zasluženo zapustile z zmago v žepu.

K uspehu sta točkovno največ prispevali Lana Ščuka, ki je bila uspešna 22-krat, in Tina Grudina, ki je v le treh odigranih nizih prispevala 14 točk. Na drugi strani je Iza Mlakar v napadu prejela kar 78 žog, zaključila jih je 30 in z dvema blokoma in asom skupaj vknjižila 33 točk. Anita Sobočan jih je dodala 15, komaj 15-letna Lorena Lorber Fijok pa 14.

Izgubljena točka je na prvenstveni lestvici ekipo GEN-I Volley stala prvega mesta, na katerem so zdaj odbojkarice Calcit Volleyja, ki so v 7. krogih tekmovanja tekmicam do zdaj oddale le en niz.

Črnuče pripravile presenečenje, Maribor še naprej drugi

Pri moških je v 7. krogu prvenstva derbi potekal v Kanalu ob Soči, kjer sta se srečala Salonit Anhovo in Maribor. Kanalci so prepričljivo dobili prvi niz, v drugem pa so Mariborčani zapravili vodstvo z osmimi točkami in gostiteljem prepustili zmago s 27:25. Za zmago je bil najbolj zaslužen Fran Peterlin (16 točk), na drugi strani jih je mladi Rok Možič za štajersko vrsto nanizal 14.

Odbojkarji Črnuč, ki v letošnji sezoni še niso zmagali, so pripravili največje presenečenje v letošnjem prvenstvu in v domači dvorani na kolena spravili Calcit Volley. V kamniških vrstah so resda poškodovani tako podajalec Tine Kvas kot oba tujca, Maxson Pereira in Dimitrij Babkov, a bi morala kakovost vseeno biti na strani varovancev Aleša Hribarja. A tokrat je bil Žiga Čopi (22 točk) nerešljiva uganka za Kamničane, ki so prejeli kar 16 blokov, zelo dobro je igral tudi kapetan Črnučanov Bine Slovnik.

1. DOL (M), 7. krog



ACH VOLLEY - PANVITA POMGRAD

3:1 (20, -16, 20, 15)



HOČE - KRKA

2:3 (-22, -22, 22, 23, -7)



ŠOŠTANJ TOPOLŠICA - HIŠA NA KOLESIH

3:0 (23, 30, 22)



SALONIT ANHOVO - MARIBOR

3:0 (18, 25, 19)



ČRNUČE - CALCIT VOLLEY

3:1 (23, 22, -14, 17)

Vrstni red: ACH Volley 21, Maribor 15, Calcit Volley in Salonit Anhovo 14, Šoštanj 10, Hiša na kolesih, Panvita in Krka 8, Hoče 4, Črnuče 3 točke.

1A. DOL (Ž), 7. krog

CALCIT VOLLEY II - FORMULA FORMIS

1:3 (-22, -25, 22, -23)

LJUTOMER - LUKA KOPER

0:3 (-19, -13, -21)

ROTO KEMA PUCONCI - SIP ŠEMPETER

0:3 (-27, -18, -20)

ANKARAN HRVATINI - CALCIT VOLLEY

0:3 (-13, -15, -16)

NOVA KBM BRANIK - GEN-I VOLLEY

2:3 (23, -27, -13, 22, -13)



Vrstni red: Calcit Volley 21, GEN-I Volley 20, Nova KBM Branik 16, SIP Šempeter 15, Formula Formis 12, Luka Koper 8, Ankaran 7, Calcit Volley II 3, Roto Kema Puconci 2, Ljutomer 1.

