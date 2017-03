DeRozan ohladil vroči začetek Miamija

Dragić iz igre metal 5/18

24. marec 2017 ob 07:21

New York - MMC RTV SLO

DeMar DeRozan je prvič v Ligi NBA na dveh zaporednih tekmah dosegel najmanj 40 točk in bil gonilna sila zmage Toronta pri Miamiju 101:84.

Začetek je bil drugačen, saj je Miami v uvodni četrtini že vodil s 15 točkami prednosti (33:18), v nadaljevanju pa mu v napadu nikakor ni šlo, saj je v preostalih treh četrtinah zmogel le še 51 točk.

DeRozan želi biti vsestranski igralec

"Moj cilj ni le dosegati košev. Želim igrati agresivno in poiskati soigralce, v obrambi pa garati. Začeli smo dokaj počasi, nato je vse steklo," je bil zadovoljen DeMar DeRozan, ki je na prejšnji tekmi Chicagu nasul 42 točk.

Kljub poškodbi roke in 13 šivom je Hassan Whiteside igral za Vročico in dosegel 16 točk. Goran Dragić je ob tokrat skromnem metu iz igre 5/18 zbral 13 točk.

Miami v Vzhodni konferenci ostaja na osmem mestu.

Vujačić dosegel 9 točk

New York ima težave s poškodbami, zato je tokrat zajeten del minutaže dobil Saša Vujačić. Na gostovanju pri Portlandu je v 16 minutah dosegel 9 točk. Blazersi so ušli že v uvodni četrtini (37:23) in zmagali s 110:95.

Liga NBA, tekme 23. marca:

MIAMI - TORONTO 84:101

Whiteside 16 in 14 skokov, Dragić 13 (met: 5/18), 7 skokov in 7 podaj v 33 minutah; DeRozan 40, Powell 14.

PORTLAND - NEW YORK 110:95

Lillard 30, McCollum 20; Porzingis 18, Lee 16, Vujačić 9 (met: 3/6) in skok v 16 minutah.

BROOKLYN - PHOENIX 126:98

Lopez 19, McDaniels 16, Booker 14; Booker 28, Chriss 23 in 11 skokov.

DALLAS - LA CLIPPERS 97:95

Curry 23, Barnes 21, Nowitzki 14; Griffin 21, Paul 15, Jordan 14, 18 skokov.

SAN ANTONIO - MEMPHIS 97:90

Aldridge 23, Leonard 19; Conley 22, Gasol 13 in 10 skokov.

Tekme 24. marca:

WASHINGTON - BROOKLYN

CHARLOTTE - CLEVELAND

ORLANDO - DETROIT

INDIANA - DENVER

BOSTON - PHOENIX

CHICAGO - PHILADELPHIA

MILWAUKEE - ATLANTA

HOUSTON - NEW ORLEANS

LA LAKERS - MINNESOTA

WASHINGTON - SACRAMENTO

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS * 70 46 24 65,7 BOSTON CELTICS * 72 46 26 63,9 WASHINGTON WIZARDS 71 43 28 60,6 TORONTO RAPTORS 72 43 29 59,7 ATLANTA HAWKS 71 37 34 52,1 MILWAUKEE BUCKS 71 36 35 50,7 INDIANA PACERS 71 36 35 50,7 MIAMI HEAT 72 35 37 48,6 ------------------------------------- CHICAGO BULLS 72 34 38 47,2 DETROIT PISTONS 72 34 38 47,2 CHARLOTTE HORNETS 71 32 39 45,1 NEW YORK KNICKS 72 27 45 37,5 PHILADELPHIA 76ERS 71 26 45 36,6 ORLANDO MAGIC 72 26 46 36,1 BROOKLYN NETS 71 15 56 21,1 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 71 57 14 80,3 SAN ANTONIO SPURS * 71 55 16 77,5 HOUSTON ROCKETS * 71 49 22 69,0 UTAH JAZZ 72 44 28 61,1 LOS ANGELES CLIPPERS 73 43 30 58,9 OKLAHOMA CITY THUNDER 71 41 30 57,7 MEMPHIS GRIZZLIES 72 40 32 55,6 DENVER NUGGETS 71 34 37 47,9 ------------------------------------- PORTLAND TRAILBLAZERS 71 33 38 46,5 DALLAS MAVERICKS 71 31 40 43,7 NEW ORLEANS PELICANS 71 30 41 42,3 MINNESOTA TIMBERWOLVES 70 28 42 40,0 SACRAMENTO KINGS 71 27 44 38,0 PHOENIX SUNS 72 22 50 30,6 LOS ANGELES LAKERS 71 20 51 28,2 * - v končnici

S. J.