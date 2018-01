Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 9 glasov Ocenite to novico! DeMar Derozan je 52 točkam dodal še pet skokov in osem podaj. Foto: Reuters Raptorsi so s 14 zmagami in le enim porazom najboljša ekipa v ligi po učinku na domačem parketu. Foto: Reuters Jimmy Butler in Andrew Wiggins sta bila najboljša strelca Minnesote ob zmagi nad Lakersi s 114:96. Foto: Reuters Brooklyn je bil v domačem Barclays Centru z 98:95 boljši od Orlanda. Foto: Reuters Dodaj v

DeRozan z 52 točkami postavil mejnik edine kanadske franšize v NBA

12. zaporedna domača zmaga Toronta

2. januar 2018 ob 07:54

Toronto - MMC RTV SLO

Košarkar Toronta DeMar Derozan je postal prvi, ki je v Ligi NBA na novoletni dan dosegel več kot 50 točk, s čimer je bil najzaslužnejši za zmago nad Milwaukeejem (131:127).

Raptorsi, ki so z 12. zaporedno domačo zmago izenačili klubski rekord, so slavili po podaljšku. 52 točk je tudi najboljši dosežek katerega koli košarkarja Toronta do zdaj. Le še dva sta presegla 50 točk. Po 51 sta jih dala Vince Carter in Terrence Ross. DeRozan je dosegel prvih devet točk na tekmi, že v prvi četrtini pa jih je prispeval 21. "DeMar je igral kot superzvezdnik," je igro svojega varovanca opisal Dwane Casey. Iz igre je 28-letni branilec metal 17/29. Zadel je vseh 13 prostih metov, dodal pa je tudi pet trojk, s čimer je le za eno zaostal za najboljšim dosežkom kariere.

"Vsakič, ko stopi na parket, je nevaren. Zdaj, ko je začel zadevati tudi izza črte, je še toliko bolj," je o najboljšem igralcu Toronta dodal trener Milwaukeeja Jason Kidd. Za 14. zmago na 15 tekmah v Air Canada Centru, s čimer je Toronto na domačem parketu najboljša ekipa v ligi, je 26 točk pristavil Kyle Lowry. Pri gostih je bil z 29 točkami, od tega 11 v podaljšku, najboljši Eric Bledsoe, Giannis Antetokounmpo (Janis Andetokumbo) pa jih je dodal 26.

Dobri dve minuti pred koncem rednega dela je Milwaukee prek Bledsoa povedel s 110:106. DeRozan je s košem in dodatnim prostim metom ter zatem še podajo za trojko Lowryja poskrbel za izenačenje na 112, ko je do konca ostalo še 56 sekund. Nato sta po dva prosta meta na vsaki strani zadela še Bledsoe in DeRozan, Lowry pa je ukradel žogo Matthewu Dellavedovi in nato tri sekunde pred iztekom rednega dela metal za zmago.

Bil je nenatančen, DeRozan pa je z uspešno obrambo preprečil Malcolmu Brogdonu čisti met na drugi strani. Fred VanVleet in DeRozan sta na začetku podaljška poskrbela za prednost Toronta s 121:117. Bledsoe je s trojko še približal na -1, a sta odgovorila DeRozan in Lowry, prednost 125:120, ko je ostalo še minuto in pol do konca, pa je že bila odločilna.

Tekme 1. januarja:

BROOKLYN - ORLANDO 98:95

Allen 16, LeVert in Crabbe po 15; Gordon 20 in 12 skokov.



TORONTO - MILWAUKEE 131:127 - po podaljšku

DeRozan 52 (17/29 iz igre), Lowry 26; Bledsoe 29.



CHICAGO - PORTLAND 120:124 - po podaljšku

Dunn 22; McCollum 32, Aminu 24.



MINNESOTA - LA LAKERS 114:96

Butler 28, Wiggins 21; Clarkson 20.

Tekme 2. januarja:

CLEVELAND - PORTLAND



NEW YORK - SAN ANTONIO



PHOENIX - ATLANTA



SACRAMENTO - CHARLOTTE



LA CLIPPERS - MEMPHIS

