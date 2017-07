Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Derrick Rose je imel številne težave s poškodbo v preteklih letih. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Derrick Rose s Clevelandom po šampionski prstan

Kyrie Irving

25. julij 2017 ob 09:09

Cleveland - MMC RTV SLO/Reuters

Derrick Rose bo, kot vse kaže, v prihodnji sezoni branil barve podprvakov NBA-ja, ekipe Cleveland Cavaliers.

Po poročanju več ameriških medijev, med njimi je novico prvi sporočil Sports Center, nanj pa se sklicuje tudi ESPN, je 28-letni organizator igre pogodbo že podpisal. Šlo naj bi za enoletni dogovor, vreden 2,1 milijona ameriških dolarjev.

Vir, blizu Rosa, je za Cleveland.com povedal, da se je najkoristnejši igralec rednega dela iz leta 2011 odločil za Cleveland kljub številnim ponudbam - želeli so ga Los Angeles Lakersi, Milwaukee Bucksi in Los Angeles Clippersi - zaradi priložnosti, da zaigra v končnici lige prihajajočo sezono in da se bojuje za šampionski prstan.

Manj pomemben mu je denar, saj je v New York Knicksih lani zaslužil 21,3 milijona dolarjev na sezono.

Rose je takoj po vstopu v Ligo NBA leta 2008 osvojil naslov za najboljšega novinca leta, vsa leta je branil barve Chicago Bullsov, razen lani je nastopal za New York Knickse - v lanski sezoni je dosegel v povprečju 18 točk, 3,8 skoka in 4,4 asistence.

Irving želi oditi

Rose je morebitna zamenjava za Kyrieja Irvinga, ki naj bi zaprosil za menjavo kluba. 25-letni Irving ne želi biti več v senci LeBrona Jamesa, ki se je h Cavaliersom vrnil pred tremi leti. Cleveland je prejel že številne ponudbe za Irvinga, a se še niso dogovorili z nobenim klubom, je še zapisal ESPN.

Novega soigralca je prek Twitterja pozdravil tudi prvi zvezdnik Kavalirjev, LeBron James.

Breaking: Derrick Rose has signed a 1-year, $2.1 million deal with the Cavs, per @ChrisBHaynes and @WindhorstESPN. pic.twitter.com/wOJ9WxS6Em — SportsCenter (@SportsCenter) 24 July 2017

Let's Rock G!! — LeBron James (@KingJames) 24 July 2017

D. S.