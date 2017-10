Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Didier Deschamps je bil leta 1998 kapetan Francozov na domačem svetovnem prvenstvu, ko so v finalu odpravili Brazilce kar s 3:0. Dve leti zatem je sledil še naslov evropskih prvakov v Rotterdamu. Foto: Reuters Dodaj v

Deschamps bo na klopi Francozov vsaj do EP-ja 2020

Predsednik Noel Le Graet ga je pohvalil

31. oktober 2017 ob 18:00

Pariz - MMC RTV SLO

Didier Deschamps se je z vodstvom francoske nogometne zveze dogovoril za novo pogodbo, ki ga bo na klopi galskih petelinov zadržala do konca evropskega prvenstva 2020.

49-letni strateg, nekdanji dolgoletni kapetan Francije, vodi izbrano vrsto Francije od leta 2012. Največji uspeh je dosegel na lanskem evropskem prvenstvu, ko je na domačih tleh osvojil drugo mesto. V finalu je bila boljša Portugalska z 1:0 po podaljšku. Na svetovnem prvenstvu leta 2014 je prišel do četrtfinala, ko so bili z 1:0 boljši Nemci.

"Didier je zame najboljši, o tem ni dvoma. Izvršni odbor francoske nogometne zveze je brez glasu proti podprl podaljšanje pogodbe," je povedal predsednik zveze Noel Le Graet.

Deschamps je vodil Monaco, Juventus in Marseille. Na klopi Francije ima 43 zmag oziroma največ med vsemi francoski selektorji. Pred njim je 41 zmag zbral Michel Hidalgo med letoma 1976 in 1984.

Francozi so se zanesljivo uvrstili na svetovno prvenstvo v Rusiji, v skupini A so osvojili prvo mesto, doživeli so le en poraz. Prehiteli so Švede, Nizozemce in Bolgare.

