Deseta zaporedna zmaga Clevelanda

Zmage niza tudi vodilni Boston

1. december 2017 ob 07:53

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Clevelanda so se po slabem začetku sezone pobrali, zdaj so v gosteh premagali Atlanto s 121:114.

To je za Cavse že deseta zaporedna zmaga, kar je njihov najdaljši niz od sezone 2015/2016. LeBron James je zbral 24 točk in 12 skokov, še točko več je dosegel Kevin Love. Atlanta je ob koncu prvega polčasa vodila s 67:58, a je James z nekaj potezami v obrambi razliko hitro izničil.

Ni lahko zbrati deset zaporednih zmag

"Vsi govorijo o desetih zmagah, zato smo bili seveda na to številko pozorni," je po tekmi priznal James in dodal: "Vemo, kako smo prišli do tega rezultata, trdo igramo v obrambi, učinkoviti smo v napadu. Zbrati deset zaporednih zmag v katerem koli športu je dober dosežek."

Wade: Še vedno imamo rezerve

Njegov soigralec Dwyane Wade (19 točk) je bil bolj umirjen. "Nismo še tam, kjer si želimo biti, a občutek je dober. V nekem trenutku smo imeli razmerje zmag in porazov 5-7, zdaj je to 15-7. Igramo dobro košarko, zmagujemo pa tudi takrat, ko ne igramo ravno najbolje, kar pomeni, da imamo še rezerve." Wade in James sta se v sezoni 2012/2013 v dresu Miamija veselila kar 27 zaporednih zmag.

Irving niza dobre predstave

Na vrhu Vzhodne konference ostaja Boston. Kyrie Irving je ob metu 12/21 dosegel 36 točk, s tem je petič v sezoni presegel 30 točk. Kelti ostajajo najuspešnejša ekipa v sezoni (19-4).

Liga NBA, tekme 30. novembra:

ATLANTA - CLEVELAND 114:121

Schroder 27, Ilyasova 22; Love 25 in 16 skokov, James 24 in 12 podaj.

BOSTON - PHILADELPHIA 108:97

Irving 36, Horford 21; Šarić 18 in 10 skokov, Redick 17.

DENVER - CHICAGO 111:110

Barton 37, Harris 21; Markkanen in Lopez po 10.

PORTLAND - MILWAUKEE 91:103

Nurkić 25 in 11 skokov, Lillard 18; Middleton 26, Bledsoe 25, Antetokounmpo 20 in 9 skokov.

LA CLIPPERS - UTAH 107:126

Rivers 25, Williams 20; Burks 28, Mitchell 24, Sefolosha 15.

Tekme 1. decembra:

ORLANDO - GOLDEN STATE

WASHINGTON - DETROIT

TORONTO - INDIANA

MIAMI - CHARLOTTE

CHICAGO - SACRAMENTO

MEMPHIS - SAN ANTONIO

OKLAHOMA CITY - MINNESOTA

UTAH - NEW ORLEANS

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 23 19 4 82,6 DETROIT PISTONS 20 14 6 70,0 CLEVELAND CAVALIERS 22 15 7 68,2 TORONTO RAPTORS 20 13 7 65,0 PHILADELPHIA 76ERS 21 12 9 57,1 MILWAUKEE BUCKS 20 11 9 55,0 INDIANA PACERS 22 12 10 54,5 WASHINGTON WIZARDS 21 11 10 52,4 -------------------------------------- NEW YORK KNICKS 21 11 10 52,4 MIAMI HEAT 21 10 11 47,6 ORLANDO MAGIC 22 9 13 40,9 CHARLOTTE HORNETS 20 8 12 40,0 BROOKLYN NETS 21 8 13 38,1 ATLANTA HAWKS 21 4 17 19,0 CHICAGO BULLS 20 3 15 15,0 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 21 17 4 81,0 GOLDEN STATE WARRIORS 22 16 6 72,7 SAN ANTONIO SPURS 21 14 7 66,7 MINNESOTA TIMBERWOLVES 22 13 9 59,1 PORTLAND TRAILBLAZERS 22 13 9 59,1 DENVER NUGGETS 21 12 9 57,1 NEW ORLEANS PELICANS 21 11 10 52,4 UTAH JAZZ 22 11 11 50,0 -------------------------------------- OKLAHOMA CITY THUNDER 20 8 12 40,0 LOS ANGELES CLIPPERS 20 8 12 40,0 LOS ANGELES LAKERS 21 8 13 38,1 MEMPHIS GRIZZLIES 20 7 13 35,0 PHOENIX SUNS 23 8 15 34,8 SACRAMENTO KINGS 21 6 15 28,6 DALLAS MAVERICKS 22 5 17 22,7

S. J.